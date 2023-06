Lässt sich Euphorie in Zahlen ausdrücken? An der Börse tut sie das, und sogar ziemlich genau. Beim Chiphersteller Nvidia etwa lautet sie 250 Milliarden. Dollar, wohlgemerkt. Um diesen Wert erhöhte sich die Marktkapitalisierung des Unternehmens binnen drei Handelstagen, nachdem der KI-Konzern die Prognosen der Analysten für das laufende Quartal in einem nie dagewesenen Ausmaß übertroffen hatte.Von Donnerstag bis Dienstagabend verteuerte sich die Aktie von 305,38 Dollar vorübergehend auf den Rekordwert ...

Den vollständigen Artikel lesen ...