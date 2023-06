Der "State of Candidate Experience: 2023 Benchmarks Report European Edition" ist der zweite aus der CX-Report-Reihe und gibt Empfehlungen, einschließlich kleiner Schritte, um große Wirkung zu erzielen.

Phenom hat die zweite europäische Ausgabe des "State of Candidate Experience Reports" veröffentlicht. Die jährlich erscheinende Analyse zeigt signifikante Verbesserungen beim Einsatz von KI im Vergleich zum Vorjahr und wirft ein Schlaglicht auf die enormen Möglichkeiten für Unternehmen, die Candidate Experience von Jobsuchenden durch Intelligenz und Automatisierung zu verbessern.

Phenom hat die 100 größten europäischen Unternehmen der Global 500-Liste mit Blick auf drei Schlüsselbereiche der Candidate Journey untersucht Interesse wecken, Engagement erzeugen und Konversion erreichen sowie den Einsatz von KI in diesen Bereichen. Indem sie ihre Stärken, Schwächen und Verbesserungsmöglichkeiten betrachten, können Personalverantwortliche, Talentakquise-Teams und Recruiting Manager*innen wertvolle Einblicke bekommen und Best Practices identifizieren, um die Candidate Experience zu verbessern, schneller qualitativ herausragende Talentpools aufzubauen und effizienter neue Talente einzustellen.

Der 2023 durchgeführte Audit von 100 europäischen Karriereseiten zeigt, dass im Vergleich zum Vorjahr Verbesserungen erzielt wurden, wenn es darum ging, Kandidat*innen hyper-personalisierte Erlebnisse zu bieten. Auch beim Job-Matching gab es sichtbare Fortschritte. Beide Faktoren wirkten sich positiv auf die Attraktivität für Bewerber*innen, das Engagement und die Konversion aus. Eine Auswahl der Ergebnisse:

525% mehr Jobempfehlungen auf der Grundlage des Browserverlaufs,

67%ige Steigerung bei der Verwendung eines Chatbots für die Personalbeschaffung,

64% mehr Jobempfehlungen auf der Grundlage des geografischen Standorts,

60%ige Steigerung bei der Anzeige von kürzlich angesehenen Stellen.

Obwohl Unternehmen zunehmend KI-gestützte Technologien einsetzen, um die Candidate Experience zu verbessern, schnitten 94 bei der Nutzung von KI schlecht ab. Das deutet darauf hin, dass es immer noch eine erhebliche Lücke zwischen den verfügbaren und den von Unternehmen implementierten Lösungen gibt. Laut der Untersuchung von 2023:

haben 90% keinen Chatbot für die Personalbeschaffung eingesetzt,

zeigten 83% nicht die zuletzt angesehenen Stellen an,

gaben 82% keine Jobempfehlungen auf der Grundlage des geografischen Standorts ab,

gaben 75% keine Jobempfehlungen auf der Grundlage des Browserverlaufs.

"Die Verbesserung der Candidate Experience ist ein entscheidender Schritt, um in diesem hart umkämpften Markt die richtigen, qualifizierten Talente zu gewinnen", sagt Mahe Bayireddi, CEO und Mitbegründer von Phenom. "Phänomenale, personalisierte Experiences für Jobsuchende zu gestalten ist nur durch Intelligenz und Automatisierung möglich."

Der ROI von Intelligenz, Automatisierung und Experience

Auch wenn europäische Unternehmen sich zuvorderst auf die Bindung von Mitarbeitenden konzentrieren, bleibt ein proaktives Vorgehen bei der Verbesserung der Candidate Experience unabdingbar. Inmitten wirtschaftlicher Herausforderungen, wie der Energiekrise, der Inflation und einem äußerst wettbewerbsintensiven Talentmarkt, haben Unternehmen es schwer, offene Stellen zu besetzen.

Um der Konkurrenz voraus zu sein, müssen Arbeitgeber modernste Verfahren und KI-Technologie für die Einstellung, Entwicklung und Bindung von Talenten einsetzen. Intelligenz, Automatisierung und Experience sind unerlässlich, um die größten Herausforderungen bei der Gewinnung und Bindung von Talenten zu meistern. Das schließt die Vereinfachung der Stellensuche ebenso ein wie das Aufrechterhalten einer attraktiven, einzigartigen Arbeitgebermarke. Hyper-personalisierte Karriereseiten, Chatbots, automatisiertes Screening und Scheduling sowie Inhalte, die die Unternehmenskultur präsentieren, bereichern das Erlebnis von Bewerber*innen und helfen ihnen, schneller die richtige Stelle zu finden und sich zu bewerben.

Versierte Unternehmen, die KI-gestützte Technologie und Automatisierung über die Phenom Intelligent Talent Experience-Plattform nutzen, ziehen mehr geeignete Bewerber*innen an, bauen Talent-Communities auf und erhöhen die Zahl der abgeschlossenen Bewerbungen:

Ein großes Telekommunikationsunternehmen steigerte den Traffic auf seiner Karriereseite um 220% und die Zahl der abgeschlossenen Bewerbungen um 700%, indem es intelligente Tools einsetzte, die den Bewerber*innen ein individuelles Bewerbungserlebnis ermöglichten.

Ein großes Gesundheitsunternehmen konnte die Zahl der Neueinstellungen in der Krankenpflege um 10% steigern, indem es die Kommunikation mit den Kandidat*innen durch einen Chatbot und SMS-Nachrichten beschleunigte.

Ein führendes Finanzinstitut fügte seiner Talent-Community 8-mal mehr Kandidat*innen hinzu, indem es eine dynamische, hyper-personalisierte Karriereseite einrichtete und gezielte Marketingmaßnahmen zur Personalbeschaffung durchführte.

Eine beliebte Restaurantkette registrierte über ihre Karriereseite und ihre E-Mail-Kampagnen für Talente in weniger als einem Monat mehr als 12.000 Kandidat*innen, was zu mehr als 2.000 Angeboten am selben Tag und mehr als 1.300 Einstellungen in der gleichen Woche führte.

Maßnahmen, die Unternehmen ergreifen können, um die Einstellung von Mitarbeitenden zu beschleunigen

Der "State of Candidate Experience Report European Edition" von Phenom schlägt eine Reihe von Maßnahmen vor, die Unternehmen ergreifen können, um die Candidate Experience zu verbessern von der Schaffung starker Inhalte für die Arbeitgebermarke bis hin zur Implementierung intelligenter Technologien auf ihrer Karriereseite:

Personalisieren Sie die Candidate Experience durch KI und Automatisierung. Bewerber*innen erwarten heute, dass die Online-Stellensuche ähnlich wie der Kauf von Konsumgütern abläuft, bei dem relevante Informationen auf der Grundlage der individuellen Interessen bereitgestellt werden. Ist dieser Prozess nicht intuitiv und einfach, verlassen sie eine Karriereseite sehr wahrscheinlich wieder. Eine durch KI und Automatisierung gestützte Karriereseite zeigt Kandidat*innen automatisch personalisierte Jobs und Inhalte an, die auf ihrem Lebenslauf, ihrer Erfahrung, ihren Fähigkeiten und ihrem geografischen Standort basieren.

Präsentieren Sie eine starke Arbeitgebermarke durch Inhalte. Vor der Entscheidung, ob ein Job der richtige für sie ist, verbringen Bewerber*innen viel Zeit mit der Recherche über ein Unternehmen. Wenn Ihre digitale Marke nicht den Erwartungen entspricht, fühlen Kandidat*innen sich möglicherweise nicht angesprochen und bewerben sich nicht auf eine offene Stelle. Eine gute Karriereseite informiert multimedial (Videos, Bilder, Blogs usw.) über Mission und Ziel Ihres Unternehmens und gibt Einblicke in die Unternehmenskultur, etwa mit Zitaten und Geschichten von Mitarbeitenden, Informationen über interne Veranstaltungen und Mitarbeiter-Ressourcengruppen. So bekommen Kandidat*innen ein Gefühl, wie es ist, dort zu arbeiten.

Setzen Sie auf Spitzentechnologie. Zusätzlich zu KI und Automatisierung müssen Unternehmen schnell Innovationen einführen, die es Menschen erlauben, Arbeit anders zu gestalten. Generative KI etwa ermöglicht es Unternehmen, bisher unerreichte Produktivitätsniveaus zu erreichen und Stellen schneller zu besetzen, indem sie automatisch Inhalte erstellt, relevante Informationen liefert und zeitaufwändige Aufgaben eliminiert; Interview Intelligence unterstützt Recruiting-Teams, indem es durch Aufzeichnungen und Transkriptionen Transparenz schafft und wichtige Erkenntnisse und Analysen liefert, die den Prozess beschleunigen; und Candidate Hub, ein One-Stop-Shop, hilft Bewerber*innen, sich zu orientieren, wo sie im Einstellungsprozess stehen, und sich auf die nächsten Schritte vorzubereiten.

Mit Phenom finden und wählen Bewerber*innen schneller den richtigen Job, Mitarbeitende entwickeln sich und ihre Fähigkeiten weiter, Recruiter*innen werden äußerst produktiv, Manager*innen bauen leistungsstarke Teams auf, die Personalabteilung stimmt die Mitarbeiterentwicklung mit den Unternehmenszielen ab und das HRIS integriert problemlos die vorhandene HR-Technologie, um eine ganzheitliche Infrastruktur zu schaffen.

Laden Sie den vollständigen State of Candidate Experience: 2023 Benchmarks Report European Edition inklusive Unternehmensrankings hier herunter.

Über Phenom

Phenom hat sich zum Ziel gesetzt, einer Milliarde Menschen zu helfen, den richtigen Job zu finden. Arbeitgeber*innen nutzen Phenom, um Mitarbeiter*innen durch KI-gestützte Talent Experiences schneller einzustellen, ihr volles Potenzial auszuschöpfen und sie länger zu binden. Die Phenom Intelligent Talent Experience Plattform verbindet nahtlos Kandidat*innen, Mitarbeiter*innen, Recruiter*innen, Personalverantwortliche, HR und HRIS und unterstützt über 500 verschiedene und globale Unternehmen mit innovativen Produkten wie Phenom Career Site, Chatbot, CMS, CRM, AI Scheduling, Video Assessments, Kampagnen, University Recruiting, Talent Marketplace, Career Pathing, Gigs, Mentoring und Referrals.

Phenom hat bereits viele Auszeichnungen gewonnen, darunter: "Inc. 5000's Fastest-growing Companies" (drei Jahre in Folge), Deloitte "Technology's Fast 500" (vier Jahre in Folge), fünf Brandon Hall "Excellence in Technology"-Awards, darunter Gold für "Best Advance in AI for Business Impact", Business Intelligence Group's "Artificial Intelligence Excellence Awards" (drei Jahre in Folge) und einen regionalen "Timmy Award" für die Einführung und Optimierung von HelpOneBillion.com (2020).

Phenom hat seinen Hauptsitz im Großraum Philadelphia und unterhält darüber hinaus Niederlassungen in Indien, Israel, den Niederlanden, Deutschland und im Vereinigten Königreich.

Für weitere Informationen besuchen Sie gerne www.phenom.com. Folgen Sie Phenom auf LinkedIn, Twitter, Facebook, YouTube und Instagram.

