Luxemburg, 1. Juni 2023 - Die Adler Group S.A. ("Adler Group") ergänzt im Zuge der weiteren Umsetzung des Restrukturierungsplans die Zusammensetzung des Senior Managements sowie des Verwaltungsrats (Board of Directors). Der Dienstvertrag von Chief Executive Officer (CEO) Thierry Beaudemoulin wurde erneuert. Thierry Beaudemoulin ist seit 2019 CEO der Adler Group. Darüber hinaus ist er Mitglied des Verwaltungsrats der Adler Group. Mit Wirkung zum 19. Juni 2023 tritt Hubertus Kobe als Chief Restructuring Officer (CRO) in das Senior Management der Adler Group ein. Zum Verantwortungsgebiet der neu geschaffenen CRO-Funktion gehört insbesondere die Steuerung der Restrukturierung der Adler Group im Rahmen des verabschiedeten Restrukturierungsplans. Neben Thierry Beaudemoulin und Hubertus Kobe gehören Sven-Christian Frank als Chief Legal Officer (CLO) und Thomas Echelmeyer als Chief Financial Officer (CFO) dem Senior Management der Adler Group an. "Thierry Beaudemoulin und das Senior-Management haben die Adler Group durch schwierige Zeiten geführt und stabilisiert. Das Team hat das volle Vertrauen des Verwaltungsrats und wird nun die Umsetzung des Restrukturierungsplans weiter vorantreiben. Dabei wird es die Interessen aller Stakeholder wahren", so Prof. A. Stefan Kirsten, Vorsitzender des Verwaltungsrats der Adler Group. "Mit Hubertus Kobe haben wir eine Führungspersönlichkeit mit langjähriger Erfahrung und umfassender Expertise im Immobiliensektor sowie im Management der Transformation von Unternehmen für die Adler Group gewinnen können. Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit mit ihm", sagt Thierry Beaudemoulin, CEO der Adler Group. Vorbehaltlich der Zustimmung durch die Hauptversammlung der Adler Group am 21. Juni 2023 wird Thomas Echelmeyer neben seiner Funktion als CFO auch Director und Mitglied des Verwaltungsrats (Board of Directors). Zudem wird die Hauptversammlung über die Bestellung von Dr. Heiner Arnoldi und von Stefan Brendgen zu Directors abstimmen. Prof. Dr. A. Stefan Kirsten, Thilo Schmid und Thomas Zinnöcker bleiben weiterhin Mitglieder des Verwaltungsrats. Vorbehaltlich der Zustimmung durch die Hauptversammlung setzt sich der Verwaltungsrat der Adler Group damit künftig aus sieben Personen, davon fünf unabhängige Mitglieder, mit umfassender Expertise in den Bereichen Corporate Governance, Real Estate, Finance, Restrukturierung und Capital Markets zusammen. Die Ergänzung des Senior Managements um die Position des CRO sowie die Ergänzung des Verwaltungsrats um mindestens ein unabhängiges Mitglied mit Kapitalmarktexpertise sind Teil des Restrukturierungsplans, den die Adler Group nach einer entsprechenden Vereinbarung mit der Mehrheit der Anleihegläubiger nun umsetzt. Im Rahmen ihrer strategischen Ausrichtung wird sich die Adler Group in den nächsten zwei Jahren zu einem auf Berlin fokussierten Wohnimmobilienunternehmen entwickeln mit begrenzten Aktivitäten in der Projektentwicklung. Thierry Beaudemoulin verfügt über fast 30 Jahre Erfahrung im Immobiliengeschäft und war vor seiner Tätigkeit in der Adler Group unter anderem CEO von Covivo Deutschland sowie von ADO, einer der Gesellschaften, aus denen die Adler Group entstanden ist. Außer in Deutschland war er in Frankreich, den Niederlanden, Belgien und Spanien tätig. Hubertus Kobe ist auch seit mehreren Jahrzehnten im Immobiliensektor tätig. Zu seinen bisherigen Stationen zählen unter anderem ECE Projektentwicklung, Signa Real Estate Capital Partners sowie DTZ Zadelhoff Tie Leung / Donaldsons Deutschland, wo er unter anderem die Position als Partner und CEO Deutschland innehatte. In seiner Tätigkeit hat er sowohl die Transformation und Neuausrichtung von Unternehmen gesteuert als auch den Dialog mit den verschiedenen Stakeholdern organisiert. Kontakt Investor Relations: T +352 278 456 710 F +352 203 015 00 E investorrelations@adler-group.com





