FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 01.06.2023 - 11.00 am



- BARCLAYS CUTS ITHACA ENERGY PRICE TARGET TO 165 (170) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES B&M PRICE TARGET TO 565 (485) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES BURBERRY PRICE TARGET TO 2390 (2360) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS RAISES WH SMITH PRICE TARGET TO 2035 (2010) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BOFA RAISES PETRA DIAMONDS TO 'BUY' - CITIGROUP CUTS VIRGIN MONEY PRICE TARGET TO 200 (265) PENCE - 'BUY' - CREDIT SUISSE CUTS BOOHOO PRICE TARGET TO 37 (45) PENCE - 'NEUTRAL' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES B&M PRICE TARGET TO 600 (580) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES SSE PLC PRICE TARGET TO 2150 (2050) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES WHITBREAD TARGET TO 3990 (3780) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES B&M PRICE TARGET TO 650 (600) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS IMPACT HEALTHCARE REIT PRICE TARGET TO 113 (131) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES BURFORD CAPITAL PRICE TARGET TO 1820 (1370) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN CUTS ASOS PRICE TARGET TO 550 (610) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES B&M PRICE TARGET TO 577 (545) PENCE - 'OVERWEIGHT' - MORGAN STANLEY RAISES CONVATEC TO 'OVERWEIGHT' (EW) - PRICE TARGET 250 (235) PENCE - RBC RAISES DRAX GROUP PRICE TARGET TO 1200 (1050) PENCE - 'OUTPERFORM' - SOCGEN RAISES NATIONAL GRID PRICE TARGET TO 1250 (1210) PENCE - 'BUY' - UBS CUTS OCADO PRICE TARGET TO 480 (950) PENCE - 'NEUTRAL'



dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information./rob