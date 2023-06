Kapsch TrafficCom hat eine Mautstation im baskischen Zarautz modernisiert. Das Prohekt auf der A8-Autobahn in Nordspanien hatte ein Basisausschreibungsbudget von 6,1 Mio. Euro. Mit dem Upgrade und der Digitalisierung der Mautstation wurde die Kapazität der Mautstation von rund 350 Fahrzeugen pro Stunden auf knapp 1000 Fahrzeuge pro Stunde vervielfacht, teilt Kapsch TrafficCom mit. Erst kürzlich hat Kapsch TrafficCom zudem sechs Projekte für Technologie und Infrastruktur für Niedrigemissionszonen (Low Emission Zones) in verschiedenen spanischen Städten, unter anderem in Madrid, Léon oder auch Castello, im Wert von rund 8 Mio. gewonnen. Zusätzlich dazu arbeitet Kapsch TrafficCom aktuell in Sevilla an einer flüssigeren und nachhaltigeren ...

