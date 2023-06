Düsseldorf (ots) -Am 03. Juni steht das Finale der UEFA Women's Champion League bevor. Lange Zeit medial und gesellschaftlich belächelt, ist spätestens seit der Frauen-Europameisterschaft 2022 klar, dass sich die Zeiten gewandelt haben. Einer neuen Mintel-Studie zufolge sagen 70 Prozent der Deutschen, dass Frauensport genauso von Können zeugt wie Männersport. Diese Meinung ist bei Frauen stärker (74 Prozent) ausgeprägt als bei Männern (66 Prozent). Die Mehrheit aller Befragten (69 Prozent) findet, dass das Können belohnt werden sollte und Sportlerinnen es verdient haben, genauso viel Lohn zu erhalten wie Sportler.*Silvia Hondt, Travel & Leisure Analyst bei Mintel sagt:"Die Fußball-EM der Frauen 2022 war eine Zeitenwende: Noch nie hat eine Frauenfußballveranstaltung so viele Zuschauer:innen angezogen. Beim Finale im Wembley-Stadion waren 87.000 Fußballfans vor Ort - ein wahrhafter Rekord. Mit 17,9 Millionen Menschen, die das Finale Deutschland gegen England im Fernsehen sahen, wurde auch der Zuschauerrekord vor den Fernsehern in Deutschland gebrochen. Dieser gesellschaftliche Wandel spiegelt sich auch in den Medien und in den hohen Zuschauerzahlen der Frauen-Bundesliga wider und macht das große Potential des Frauensports deutlich.Trotzdem zeigt Mintels neue Studie zum Zuschauersport, dass lediglich 47 Prozent der Deutschen finden, dass Frauensport genauso spannend anzuschauen ist, wie Männersport. Hier zeigt sich, dass eine stärkere Reichweite im Fernsehen wichtig ist, um die Sichtbarkeit des Frauensports weiter zu erhöhen und die Zuschauer:innen von der Spannung, die Frauensport mit sich bringt, zu überzeugen."**Basis: 2.000 Internetnutzer:innen ab 16 Jahren, Deutschland, März 2023Pressekontakt:Sie erreichen das Presseteam von Mintel per E-Mail unter:press@mintel.comoder per Telefon unter +49 211 81995486Mintel Germany GmbH, Kesselstraße 5-7, 40221 DüsseldorfOriginal-Content von: Mintel Group Ltd, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/154346/5522646