Stuttgart (ots) -Große Sommerabende mit den schönsten Konzerten und Opern: Auch in diesem Jahr bieten das ARD Radiofestival und der 3sat Festspielsommer ein vielfältiges und hochkarätiges Musikangebot. Übertragen wird unter anderem von den Festspielen aus Bayreuth und Bregenz, der legendären "Last Night of the Proms", vom Schleswig-Holstein und Rheingau Musik Festival.Auftakt in Wien und MünchenDer 3sat Festspielsommer eröffnet mit dem Sommernachtskonzert der Wiener Philharmoniker am 8. Juni aus Schloss Schönbrunn unter der Leitung von Yannick Nézet-Séguin. Das ARD Radiofestival startet am 8. Juli mit "Klassik am Odeonsplatz": Ein Verdi-Programm mit Christian Thielemann und dem Chor und Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks.Das ARD Radiofestival, ein Gemeinschaftsprojekt aller neun ARD-Kulturprogramme, läuft vom 8. Juli bis 15. September. Neben vielen weiteren Programmhighlights gibt es 70 Konzerte und Opern zu hören - davon 22 live. 3sat, das Programm von ZDF, ORF, SRF und ARD, zeigt zudem vom 8. Juni bis 24. September jeden Samstag ab 20.15 Uhr Opern- und Konzertübertragungen. Ausgewählte Konzerte und Opern sind in der ARD Mediathek, ARD Audiothek sowie in der 3satMediathek abrufbar.Programm-Highlights beim ARD Radiofestival und 3sat FestspielsommerSommernachtskonzert Schönbrunn der Wiener PhilharmonikerMusikalische Leitung: Yannick Nézet-Séguin, Solistin: Mezzosopranistin Elina Garanca3sat: Samstag, 8. Juni 2022, 21:45 - Live/zeitversetztKlassik am Odeonsplatz 2023Chor und Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks, Leitung: Christian Thielemann3sat: Samstag, 8. Juli 2023, 20.15 Uhr - ErstausstrahlungARD Radiofestival: Samstag, 8. Juli 2023, 20.03 Uhr - LiveRheingau Musik Festival 2023Eröffnungskonzert mit dem hr-Sinfonieorchester, Leitung: Alain Altinoglu3sat: Samstag, 8. Juli 2023, 22.05 Uhr - ErstausstrahlungARD Radiofestival: Dienstag, 11. August 2023, 20.03 UhrBayreuther Festspiele 2023: ParsifalInszenierung: Jay Scheib, musikalische Leitung: Pablo Heras-Casado, Parsifal: Joseph CallejaARD Radiofestival: Dienstag, 25. Juli 2023, 15.57 Uhr - Live3sat: Samstag, 29. Juli 2023, 20.15 Uhr - ErstausstrahlungKlassik Open Air Nürnberg 2023Staatsphilharmonie Nürnberg, Leitung: Joana MallwitzARD Radiofestival: Dienstag, 30. Juli 2023, 20.03 Uhr - Live3sat: Sonntag, 6. August 2023, 11.30 UhrLast Night of the Proms 2023BBC Symphony Orchestra and Chorus, Leitung: Marin Alsop3sat: Samstag, 9. September 2023, 20.15 Uhr - LiveARD Radiofestival: Samstag, 9. September 2023, 20.03 Uhr - Live30 Jahre Verbier FestivalARD Radiofestival: Donnerstag, 27. Juli 2023, 20.03 Uhr (Yuja Wang, Daniel Lozakovich u.a.)3sat: Samstag, 16. September 2023, 21.45 Uhr (Yuja Wang und das Verbier Festival Orchestra, Leitung: Zubin Metha)Alle Informationen zum ARD Radiofestival stehen ab Mitte Juni gebündelt unter www.ardradiofestival.de (https://www.rbb-online.de/rbbkultur/radio/programm/ardradiofestival/) zur VerfügungEinen Überblick über alle Sendungen des 3sat Festspielsommers gibt es unter: https://pressetreff.3sat.de/programm/dossier/der-3sat-festspielsommer.Fotos finden Sie unter www.ard-foto.de.Pressekontakt:Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb)Presse & Informationpresse@rbb-online.deOriginal-Content von: ARD Presse, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/29876/5522684