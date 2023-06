Die Axelspace Corporation (Hauptsitz: Chuo-ku, Tokio; CEO: Yuya Nakamura), ein Pionier auf dem Gebiet der Mikrosatelliten, gibt ihre neue Managementstruktur ab dem 1. Juni 2023 bekannt.

New Management Team Members: Front Row, Left to Right: Atsushi Yasuoka (Head of AxelLiner Business Division), Yuya Nakamura (CEO) Daigo Orihara (CFO), Tatsuhiko Fukasawa (Head of AxelGlobe Business Division). Back Row, Left to Right: Yusuke Nakanishi (CSSO), Ryuichi Kokubo (Co-CTO/Information Technology), Takashi Eishima (Co-CTO/Aerospace Engineering), Makiko Hamada (CHRO), Sasaki (CISO), Yoshihiro Ota (CSO) (Photo: Business Wire)

Hintergrund des Übergangs zur neuen Managementstruktur

Seit unserer Gründung im Jahr 2008 durch ein dreiköpfiges Team hat sich unser Unternehmen einen soliden Ruf aufgebaut, indem es neun Mikrosatelliten entwickelt, hergestellt und betrieben hat, darunter den weltweit ersten Satelliten zur Überwachung des arktischen Meereises, WNISAT-1, und RAPIS-1, das erste Projekt, mit dem die Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA) ein Startup-Unternehmen von der Entwicklung bis zum Betrieb betraut hat. Das Pionierprojekt unseres Unternehmens, die kommerzielle Erdbeobachtungskonstellation "AxelGlobe", die erste ihrer Art in Japan, hat sich mit dem Start von vier Satelliten im Jahr 2021 auf eine Flotte von fünf Satelliten erweitert. Wir treiben die Nutzung in Zusammenarbeit mit über 80 Partnerunternehmen weltweit voran und haben Hunderten von Kundenunternehmen Erdbeobachtungsdaten für verschiedene Anwendungen zur Verfügung gestellt. Um die gesellschaftliche Umsetzung von Weltraumnutzungsdiensten mit Mikrosatelliten weiter zu beschleunigen, prüfen wir die Möglichkeit eines Börsengangs und haben unsere Managementstruktur mit Wirkung ab dem neuen Geschäftsjahr, das am 1. Juni 2023 beginnt, überarbeitet. Im Rahmen der neuen Struktur werden wir uns darauf konzentrieren, den DX voranzutreiben, um eine Echtzeit-Visualisierung der Bedingungen zu ermöglichen und so fundierte Geschäftsentscheidungen zu treffen, unsere Personalfunktionen zu stärken, um den weiteren Ausbau unserer Organisation von derzeit über 130 Mitarbeitern zu unterstützen und uns auf die künftige Expansion in Übersee vorzubereiten, proaktive Sicherheitsmaßnahmen zu ergreifen, die die Sicherheit und den Wert unseres Betriebs erhöhen, sowie das schnelle Wachstum der beiden Unternehmen AxelGlobe und AxelLiner zu fördern.

Unser Unternehmen wird im August dieses Jahres sein 15-jähriges Bestehen feiern. Unter der Leitung des neuen Managementteams werden wir weiterhin als vereintes Team arbeiten, um unsere Vision von "Space within Your Reach" (Raum in Reichweite) zu verfolgen.

Außerdem wird Mitbegründer Naoki Miyashita nun als Forscher im Intelligent Space Systems Laboratory des Department of Aeronautics and Astronautics an der Universität Tokio arbeiten, demselben Labor, dem auch die Mitbegründer Yuya Nakamura und Takeshi Eishima angehörten, um unter anderem an der Architektur von Mikrosatelliten zu forschen, die für die Massenproduktion geeignet sind. Miyashita wird sich als technischer Berater weiterhin stark in unserem Satellitengeschäft engagieren.

Axelspace Unternehmensinformationen

Standort: Tokio, Japan

Präsident und CEO: Yuya Nakamura

Kapital: 8.050 Millionen Yen (einschließlich Kapitalrücklage)

Hauptgeschäftsfelder: Erdbeobachtung mit Mikrosatelliten, Vorschläge für Lösungen mit Mikrosatelliten, Entwicklung und Herstellung von Mikrosatelliten und zugehörigen Komponenten, Startvorbereitungen für Mikrosatelliten sowie Betriebsunterstützung und Inbetriebnahme.

https://www.axelspace.com/

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

