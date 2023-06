Kioxia Corporation hat heute zwei neue Forschungs- und Technologieanlagen das Flaggschiff-Gebäude auf dem Yokohama Technology Campus und die Shin-Koyasu Technology Front in Betrieb genommen. Damit stärkt das Unternehmen die Forschungs- und Entwicklungskapazitäten bei Flash-Speichern und Solid-State-Laufwerken (SSDs). Auch andere Forschungs- und Technologiefunktionen in der Präfektur Kanagawa werden künftig in diese neuen Forschungs- und Technologie-Hubs verlegt, um die Forschungseffizienz zu verbessern und Weiterentwicklungen bei der technologischen Innovation zu fördern.

Durch das neue Flaggschiff-Gebäude wird sich die Größe des Yokohama Technology Campus fast verdoppeln. Damit kann Kioxia die Kapazitäten bei der Bewertung von Flash-Speicher- und SSD-Produkten ausbauen und so die Entwicklung und Qualität der Produkte insgesamt verbessern. Dank der umweltfreundlichen Anlagen hat das Flaggschiff-Gebäude überdies die Zertifizierung ZEB-Ready1 erhalten. Diese wird für Gebäude vergeben, die den Energieverbrauch durch verbesserte Energieeffizienz um 50 oder mehr senken.

Die Shin-Koyasu-Technologie Front fungiert künftig als Zentrale für Grundlagenforschung auf dem neuesten Stand bei einer großen Bandbreite an Halbleiterbereichen wie etwa neuen Materialien, Prozessen und Geräten. Sie ist mit einem hochmodernen Reinraum in umweltfreundlichem Design ausgestattet.

Masaki Momodomi, Chief Technology Officer der Kioxia Corporation, erklärte: "Wir freuen uns sehr, dass die neuen Forschungs- und Technologieanlagen von Kioxia jetzt in Betrieb sind. Seit unserer Erfindung des NAND-Flash-Speichers hat Kioxia mehr als 35 Jahre lang eine Spitzenstellung bei Innovationen innegehabt. Mit diesen beiden neuen Anlagen werden wir unsere Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten weiter beschleunigen und vertiefen, um Produkte, Dienstleistungen und Technologien bereitzustellen, die die digitale Gesellschaft der Zukunft unterstützen werden."

Neben Speichertechnologien der nächsten Generation ist Kioxia in der Forschung und Entwicklung in verschiedenen Bereichen wie der Systemtechnologie im Hinblick auf datenzentrierte Computersysteme und digitale Transformation wie KI tätig. Kioxia fördert die offene Innovation mit Universitäten, Forschungsinstituten und Unternehmen in Japan und im Ausland.

Im Einklang mit seiner Mission "Uplifting the world with ‚memory'" (Die Welt mit Speicherlösungen verbessern) hat sich Kioxia der Entwicklung von Initiativen zur Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit seines Flash-Speicher- und SSD-Geschäfts verschrieben.

Flaggschiff-Gebäude auf dem Yokohama Technology Campus

Standort: Kasama 2-chome, Sakae-ku, Yokohama-shi, Präfektur Kanagawa

Größe: 6 Stockwerke

Gesamtgeschossfläche: Rund 40.000 m2

Shin-Koyasu Technology Front

Standort: Moriya-cho 3-chome, Kanagawa-ku, Yokohama-shi, Präfektur Kanagawa

Größe: 4 Stockwerke

Gesamtgeschossfläche: Rund 13.000 m2

1 ZEB steht für Netto-Nullenergiegebäude (net-Zero Energy Building). "ZEB-Ready" ist eine der Kategorien des japanischen Kennzeichnungssystems für die Energieeffizienz von Gebäuden. Sie zertifiziert Gebäude, die ein angenehmes Raumklima bieten und gleichzeitig ihren Standard-Primärenergieverbrauch um 50 oder mehr (ohne erneuerbare Energien) senken.

Über Kioxia

Kioxia ist ein weltweit führender Anbieter von Speicherlösungen, der sich auf die Entwicklung, Produktion und den Vertrieb von Flash-Speichern und Solid-State-Drives (SSD) spezialisiert hat. Im April 2017 wurde der Vorgänger Toshiba Memory aus der Toshiba Corporation ausgegliedert, der Firma, die 1987 den NAND-Flash-Speicher erfunden hatte. Kioxia hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Welt mithilfe von Speicherprodukten zu bereichern, indem das Unternehmen Produkte, Dienstleistungen und Systeme anbietet, die eine Auswahl für die Kunden und einen speicherbasierten Nutzen für die Gesellschaft schaffen. Die innovative 3D-Flash-Speichertechnologie von Kioxia, BiCS FLASH, prägt die Zukunft der Datenspeicherung in Anwendungen mit hoher Speicherdichte, darunter fortschrittliche Smartphones, PCs, SSD, Automobile und Rechenzentren.

