Silberpreis unter 24 Dollar - Fortschritte im Schuldenstreit - NFPs im Blick

Nach neuen Fortschritten im US-Schuldenstreit stoßen Anleger das Edelmetall Silber am Donnerstag weiter ab. Gleichzeitig beginnt die Suche nach Risiko, da die Unsicherheiten nachlassen. Im Blick behalten Marktakteure zudem die US-Arbeitsmarktdaten am morgigen Freitag (14:30 Uhr), welche neue Hinweise über die zukünftige US-Geldpolitik möglicherweise versprechen.

Eine Unze Silber kostet am Vormittag rund 23,35 Dollar und damit 0,66 Prozent mehr im Vergleich zum Vortag. Kompromisslösung im US-Schuldenstreit könnte über das Wochenende final unterzeichnet werden Aufatmen im US-Schuldenstreit. Der von US-Präsident Joe Biden und dem republikanischen Vorsitzenden des Repräsentantenhauses, Kevin McCarthy, ausgehandelte Kompromiss wurde am späten Mittwochabend im Repräsentantenhaus abgesegnet. Ausgesetzt werden soll die Schuldenobergrenze von aktuell 31,4 Billionen Dollar.

Nun muss noch der Senat über den Entwurf abstimmen, bevor Joe Biden die Papiere unterzeichnen kann.

"Ich fordere den Senat auf, das Gesetz so schnell wie möglich zu verabschieden, damit unser Land weiterhin die stärkste Wirtschaft der Welt schaffen kann", sagte US-Präsident Joe Biden.

Timo Emden ist studierter Betriebswirt, B.A., Marktanalyst und zertifizierter Blockchain-Experte der Frankfurt School of Finance & Management. Seit über 14 Jahren widmet er sich den globalen Finanzmärkten, mit dem Schwerpunkt auf Crypto Assets wie Bitcoin. Seine Einschätzungen basieren auf der Charttechnik und dem Sentiment - wichtige fundamentale Events hält er dennoch für bedeutend. Als Marktexperte ist Herr Emden ein geschätzter Ansprechpartner für TV, Presse und Hörfunk. Herr Emden ist freiberuflich für den Onlinebroker IG Europe GmbH tätig.

