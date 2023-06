Der Begriff Künstliche Intelligenz ist derzeit in aller Munde und lässt die Kurse vieler Unternehmen aus dem Bereich explodieren. So kletterte der Aktienkurs der Nvidia-Aktie seit Jahresbeginn um unglaubliche 180 % nach oben, wodurch die Marktkapitalisierung erstmals die Marke von 1 Billion US-Dollar durchbrach (Stand aller Angaben: 30.05.2023). Doch nicht bei allen potenziellen Profiteuren der KI-Revolution sind die Aktienkurse so stark gestiegen. Die Aktie des IT-Dienstleisters Bechtle (WKN: 515870) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...