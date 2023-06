Seine Exzellenz Dr. Sultan Al Jaber, Minister für Industrie und fortschrittliche Technologie, kündigte heute die Bereitstellung von 2,7 Mrd. USD für Abnahmevereinbarungen für den Industriesektor der VAE an, um den Fertigungssektor des Landes zu fördern, die Lieferketten zu stärken und internationale Investoren anzulocken.

In einer Ansprache vor dem zweiten "Make it in the Emirates"-Forum sagte SE Dr. Al Jaber, dass diese neuen Beschaffungschancen auf die Abnahmevereinbarungen des vorigen Forums aufbauen würden.

"Eine der Hauptleistungen des Forums des vergangenen Jahres war die Ankündigung diverser führender Unternehmen des Landes, dass sie im Lauf des nächsten Jahrzehnts 29,9 Mrd. USD investieren und 300 Produkte bei einheimischen Herstellern einkaufen wollten", so SE Dr. Al Jaber.

"Ich freue mich, Ihnen nun mitteilen zu können, dass allein im ersten Jahr 28 Prozent dieser Abnahmevereinbarungen implementiert wurden, was einem Gesamtwert von 8,4 Mrd. USD entspricht."

SE Dr. Al Jaber kündigte außerdem Pläne für mehr als 30 neue Industrieprojekte an, die Investitionen von über 1,6 Mrd. USD repräsentieren.

"Diese Projekte umfassen Vorreiterinitiativen, wie die Errichtung der ersten Wasserstoffelektrolyseuranlage in den Emiraten", ergänzte er.

Darüber hinaus wurden auch Finanzierungslösungen in Höhe von 1,63 Mrd. USD für den Industriesektor sowie 5.000 Arbeitsplätze für Staatsbürger der VAE angekündigt, die im Rahmen des Industrialist-Programms geschaffen werden.

SE Dr. Al Jaber fügte hinzu: "Ich fordere hiermit alle Anwesenden und Teilnehmer auf, über dieses Forum die Anreize und Wegbereiter zu erkunden, die von diversen Wirtschaftsentwicklungsbehörden, Industrie- und Sonderzonen, Finanzinstitutionen und staatlichen Unternehmen bereitgestellt werden."

Die Industrieexporte der VAE erreichten im Jahr 2022 einen Wert von 47,6 Mrd. USD, eine Zunahme von 49 Prozent im Vergleich zu 2021. Der Beitrag des Industriesektors zum BSP stieg im Jahr 2022 auf 49,5 Mrd. USD, ein Plus von 38 Prozent gegenüber 2020.

Das "Make it in the Emirates"-Forum wird vom Ministerium für Industrie und fortschrittliche Technologie in Partnerschaft mit dem Abu Dhabi Department of Economic Development (ADDED) und ADNOC veranstaltet.

