DJ AUKTION/Bund begibt grüne und inflationsindexierte Anleihen

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Bund will eine grüne und zwei inflationsgeschützte Anleihen begeben. Die Bundesfinanzagentur wird die im Oktober 2025 fällig werdende grüne Bundesobligation am 7. Juni aufstocken. Darüber hinaus sollen 600 Millionen Euro über die Ausgabe von neuen inflationsindexierten Bundesanleihen mit Laufzeit bis 2033 bzw. 2046 am Kapitalmarkt erlöst werden. Diese Transaktionen sind für den 6. Juni anberaumt. In allen drei Fällen wird ein Teilvolumen der Schuldpapiere zum Zwecke der späteren Marktpflege in den Eigenbestand des Bundes genommen werden.

Die den geplanten Auktionen wurden folgende Details bekannt:

=== Auktionstag 7. Juni 2023 Emission 0%-ige grüne Bundesobligation mit Fälligkeit 10. Oktober 2025 Volumen 1 Mrd EUR Wertstellung 9. Juni 2023 Auktionstag 6. Juni 2023 Emission 0,10%-ige inflationsindexierte Bundesanleihe mit Fälligkeit 15. April 2033 Volumen 400 Mio EUR Wertstellung 8. Juni 2023 Auktionstag 6. Juni 2023 Emission 0,10%-ige inflationsindexierte Bundesanleihe mit Fälligkeit 15. April 2046 Volumen 200 Mio EUR Wertstellung 8. Juni 2023 ===

June 01, 2023 05:45 ET (09:45 GMT)

