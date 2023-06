Mit einer herstellerübergreifenden Softwarelösung sollen Wärmepumpen intelligent und netzdienlich in der Energieversorgung von Privathaushalten eingebunden werden und das Stromnetz stabilisieren. Erster Partner von Sonnen ist der Wärmepumpen-Hersteller NIBE, weitere sollen folgen.Seit einiger Zeit bereits vernetzt und steuert Sonnen seine Photovoltaik-Anlagen, Heimspeicher und Wallboxen in einem virtuellen Kraftwerk. Nun wird es eine herstellerübergreifende Softwarelösung geben, um auch Wärmepumpen in dieses System einzubinden, wie das Allgäuer Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Angesichts des ...

Den vollständigen Artikel lesen ...