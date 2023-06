Köln (ots) -- Neuer Ford Ranger entscheidet bei renomimerter Leserwahl von Europas auflagenstärkstem Allrad-Fachmagazin die Kategorie "Allrad-Pickups" für sich- Mit 29,25 Prozent der abgegebenen Stimmen hat sich die aktuelle Generation gegen sechs Wettbewerber durchgesetzt- Europas und Deutschlands Pickup Nummer 1 hatte auch in den vergangenen drei Jahren diese Kategorie für sich entschieden. Die neue Auszeichnung ist nun bereits der fünfte Sieg seit 2016- Vielseitig wie noch nie: Die neue Ford Ranger-Generation ist erstmals in acht Ausstattungsvarianten lieferbarDie Leserinnen und Leser von Auto Bild Allrad, Europas auflagenstärkstem Allrad-Fachmagazin, haben den neuen Ford Ranger* in der Kategorie "Allrad-Pickups" zum "Allradauto des Jahres 2023" gewählt. 29,25 Prozent der abgegebenen Stimmen entfielen auf die aktuelle Generation des seit acht Jahren in Folge meistverkauften Pritschenwagen-Modells in Europa1. Die ikonische Baureihe hatte auch in den vergangenen drei Jahren diese Kategorie für sich entschieden. Die neue Auszeichnung ist bereits der fünfte Sieg seit 2016. Dieses Mal standen insgesamt 231 Modelle in zehn Kategorien zur Wahl. In Segment der "Allrad-Pickups" setzte sich der Ford Ranger dabei gegen sechs Mitbewerber durch.In seiner mittlerweile 30-jährigen Modellgeschichte begeistert der Ford Ranger aktuell Käufer in mehr als 180 Ländern. In die Entwicklung der neuen Ranger-Generation flossen auch die Ergebnisse umfangreicher Kundenbefragungen mit ein. Die neue Ford Ranger-Generation ist erstmals in acht Ausstattungsvarianten lieferbar: XL, XLT, Tremor, Limited, Wildtrak, Wildtrak X, Platinum und Raptor - je nach Version mit Einzel-, Extra- oder Doppelkabine und auch als Fahrgestell. Damit ist die Ranger-Baureihe so vielseitig wie noch nie. Als erster Repräsentant dieser neuen Ranger-Generation kam Ende des vergangenen Jahres der Ranger Raptor in Deutschland auf den Markt - der von Ford Performance entwickelte ultimative Hochleistungs-Pickup.Ford Ranger verkörpert "Adventurous Spirit"Der Ranger steht wie kaum ein zweites Ford-Produkt für die Neupositionierung der Marke. Der Schlüsselbegriff ist dabei "Adventurous Spirit - Lust am Abenteuer": Ford setzt in Europa auf Werte wie Freiheit und Abenteuer sowie auf hochemotionale, ikonische Fahrzeuge - wie eben den Ranger oder zum Beispiel auch den Mustang und den Bronco. Ford will seinen Kunden ein Freiheits- und Lebensgefühl vermitteln, das auf der Straße und auch im Gelände erlebt werden kann. Ford liefern das, was nur Ford liefern kann: authentische und glaubwürdige Produkte.Bereits zum 22. Mal hat Auto Bild Allrad zur Wahl der "Allradautos des Jahres" aufgerufen. Die Leserinnen und Leser konnten vom 5. Januar bis zum 19. Februar für ihre Favoriten abstimmen.Link auf BilderÜber den nachfolgenden Link sind Produktbilder abrufbar: https://ranger.fordpresskits.com* Alle Ford Ranger sind in Deutschland als Lkw homologiert.1) Ford Europa berücksichtigt folgende 20 europäische Märkte, auf denen das Unternehmen mit eigenen Verkaufsorganisationen vertreten ist: Belgien, Dänemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Großbritannien, Irland, Italien, Niederlande, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Schweiz, Spanien, Tschechien und Ungarn.Ford-Werke GmbHDie Ford-Werke GmbH ist ein deutscher Automobilhersteller und Mobilitätsanbieter mit Sitz in Köln. Das Unternehmen beschäftigt an den Standorten Köln, Saarlouis und Aachen rund 19.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Seit der Gründung im Jahr 1925 haben die Ford-Werke mehr als 47 Millionen Fahrzeuge produziert. Weitere Presse-Informationen finden Sie unter http://www.media.ford.com.Pressekontakt:Isfried HennenFord-Werke GmbH0170/33 80 515ihennen1@ford.comOriginal-Content von: Ford-Werke GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6955/5522897