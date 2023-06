DJ MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

FEIERTAGSHINWEIS

FREITAG: In Singapur blieben die Börsen wegen dem Feiertag Vesakh geschlossen.

AKTIEN- UND ANLEIHEMÄRKTE (13.14 Uhr)

INDEX Stand +- % +-% YTD E-Mini-Future S&P-500 4.202,25 +0,3% +7,9% E-Mini-Future Nasdaq-100 14.332,50 +0,2% +28,7% Euro-Stoxx-50 4.257,26 +0,9% +12,2% Stoxx-50 3.951,62 +0,7% +8,2% DAX 15.842,73 +1,1% +13,8% FTSE 7.472,74 +0,4% -0,1% CAC 7.146,68 +0,7% +10,4% Nikkei-225 31.148,01 +0,8% +19,4% EUREX Stand +/- Punkte Bund-Future 135,83 -0,20 Rentenmarkt zuletzt +/- absolut +/- YTD DE-Rendite 10 J. 2,29 +0,01 -0,28 US-Rendite 10 J. 3,67 +0,02 -0,21

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 67,69 68,09 -0,6% -0,40 -15,2% Brent/ICE 72,12 72,60 -0,7% -0,48 -13,9% GAS VT-Settlem. +/- EUR Dutch TTF 23,92 26,85 -10,9% -2,93 -68,2% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.967,45 1.962,67 +0,2% +4,79 +7,9% Silber (Spot) 23,52 23,53 -0,0% -0,00 -1,9% Platin (Spot) 1.006,90 998,00 +0,9% +8,90 -5,7% Kupfer-Future 3,68 3,63 +1,4% +0,05 -3,5% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

AUSBLICK AKTIEN USA

An der Wall Street könnte der Schwung aus dem späten Vortagesgeschäft zum Handelsbeginn noch etwas anhalten. Die US-Börsen hatten ihre Verluste am Vorabend deutlich reduziert, als Fed-Vertreter für eine Zinspause im Juni plädierten. Entsprechend wird nun mit einer Wahrscheinlichkeit von 67 Prozent am Zinsterminmarkt eine Zinspause eingepreist. Zuvor hatte der Markt mit einer hohen Wahrscheinlichkeit eine weitere Zinsanhebung im Juni von 25 Basispunkten eingepreist. Dass wenige Tage vor Ablauf der Frist das US-Repräsentantenhaus einer Aussetzung der Schuldenobergrenze zugestimmt hat, wird wohlwollend zur Kenntnis genommen - stützt den Markt aber kaum. Denn mit einem Scheitern des Gesetzgebungsprozesses war nicht wirklich gerechnet worden. Nun muss der Senat dem Deal noch zustimmen. Gestützt wird der Markt von diesmal positiven Daten aus China.

Salesforce hat im ersten Geschäftsquartal einen höheren Gewinn verbucht und dabei von einer Margenentwicklung oberhalb der Unternehmensprognose profitiert. Quartalsgewinn und Umsatz übertrafen die Markterwartungen. Der Anbieter von Unternehmenssoftware hob außerdem seine Gewinnprognose an. Vorbörslich verliert der Wert 5,5 Prozent. Der Kurs hatte jedoch seit Jahresbeginn kräftig zugelegt, so dass Anleger wohl Gewinne mitnehmmen.

Okta hat im ersten Geschäftsquartal den Verlust verringert. Der bereinigte Gewinn je Aktie und der Umsatz übertrafen die Markterwartungen. Okta-CEO Todd McKinnon warnte jedoch, dass sich das Geschäftsumfeld verschlechtern könnte. Die Aktie bricht um 20 Prozent ein, nachdem sie zuletzt deutlich zugelegt hatte.

Crowdstrike fallen um 10,7 Prozent. Der Anbieter von Cybersicherheitsdiensten ist im ersten Quartal dank eines Umsatzsprungs in die Gewinnzone geschwenkt. Der angehobene Jahresausblick kann Anleger jedoch nicht beeindrucken.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

Folgende Unternehmen veröffentlichen im weiteren Tagesverlauf Geschäftszahlen:

22:05 CA/Lululemon Atheltica Inc, Ergebnis 1Q

AUSBLICK KONJUNKTUR +

- US 14:15 ADP-Arbeitsmarktbericht Mai Beschäftigung privater Sektor PROGNOSE: +180.000 Stellen zuvor: +296.000 Stellen 14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 235.000 zuvor: 229.000 14:30 Produktivität ex Agrar (2. Veröffentlichung) 1Q annualisiert PROGNOSE: -2,5% gg Vq 1. Veröff.: -2,7% gg Vq 4. Quartal: +1,6% gg Vq (rev.) Lohnstückkosten PROGNOSE: +6,0% gg Vq 1. Veröff.: +6,3% gg Vq 4. Quartal: +3,3% gg Vq 15:45 Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) Mai PROGNOSE: 48,5 1. Veröff.: 48,5 zuvor: 50,2 16:00 Bauausgaben April PROGNOSE: +0,1% gg Vm zuvor: +0,3% gg Vm 16:00 ISM-Index verarbeitendes Gewerbe Mai PROGNOSE: 47,0 Punkte zuvor: 47,1 Punkte 16:00 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA)

FINANZMÄRKTE EUROPA

Nach dem Rücksetzer am Vortag geht es am Aktienmarkt nach oben. Positiv wird gewertet, dass das US-Repräsentantenhaus den Gesetzesentwurf zur Anhebung der Schuldenobergrenze verabschiedet hat. Damit könnten die Aktienmärkte erst einmal durchatmen, heißt es. Der Rohstoffsektor gehört mit 1,0 Prozent zu den Kursgewinnern. Hier stützen positive Daten aus Indien und China. Die Inflation im Euroraum verliert nach dem unerwartet deutlichen Rückgang nach Aussage von Thomas Gitzel, Chefvolkswirt der VP Bank, an Brisanz. Da die Inflation immer noch höher als der Leitzins ist, wird die EZB ihre Zinsen Gitzel zufolge noch zweimal um je 25 Basispunkte anheben. Remy Cointreau notieren knapp im Minus. Die Citi vermisst nach den Ergebnissen des Geschäftsjahres 2023 neue Rückkäufe. Positiv für Lonza (+1,1%) wird die Kaufankündigung des Biotechunternehmens Synaffix gewertet. Damit werde das Wachstum im ADC-Markt gestärkt, von dem sich die Branche ein Wachstum auf 22 Milliarden Dollar bis 2030 verspreche, heißt es im Handel.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Do, 8:13 Uhr Mi, 17:30 Uhr % YTD EUR/USD 1,0714 +0,2% 1,0677 1,0656 +0,1% EUR/JPY 149,39 +0,3% 149,12 148,89 +6,4% EUR/CHF 0,9724 -0,1% 0,9728 0,9737 -1,8% EUR/GBP 0,8587 -0,1% 0,8589 0,8602 -3,0% USD/JPY 139,42 +0,1% 139,68 139,71 +6,3% GBP/USD 1,2478 +0,3% 1,2431 1,2387 +3,2% USD/CNH (Offshore) 7,1214 +0,1% 7,1208 7,1277 +2,8% Bitcoin BTC/USD 26.869,20 -0,8% 26.883,54 26.939,70 +61,9%

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Die Aktienmärkte haben sich überwiegend mit leichten Aufschlägen gezeigt. Stützend wirkten neue Konjunkturdaten aus China. Zudem haben die Abgeordneten im US-Repräsentantenhaus dem Gesetzentwurf zur Aussetzung der US-Schuldenobergrenze zugestimmt. Die Angst vor einem möglichen Zahlungsausfall der USA hatte die Börsen weltweit deutlich belastet. In Tokio legte der Nikkei zu - gestützt von einem schwächeren Yen. Toyota Motor stiegen um 1,8 Prozent. Der Automobilhersteller hatte mitgeteilt, in seinem Werk im US-Bundesstaat Kentucky einen neuen batterieelektrischen Geländewagen bauen zu wollen und zusätzlich 2,1 Milliarden Dollar in ein im Bau befindliches Batteriewerk zu investieren. An den chinesischen Börsen konnten höhere Aufschläge nicht gehalten werden. Damit lieferte der gestiegene Caixin-Einkaufmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe kaum Rückenwind. In Südkorea gab der Kospi leicht nach. Marktteilnehmer verwiesen auf Gewinnmitnahmen bei Halbleiter- und Batteriewerten nach den jüngsten Kursgewinnen. Die Börse in Sydney verzeichnete leichte Aufschläge, nach den kräftigen Vortagesabschlägen. Am Mittwoch hatten stärker als erwartet gestiegene Verbraucherpreise die Börse einknicken lassen. Diese hatten Sorgen vor weiteren Zinserhöhungen geschürt.

CREDIT

Mit den Risikoprämien am europäischen Kreditmarkt geht es nach unten. Zuletzt günstige Inflationszahlen aus Europa stützen die Stimmung genauso wie die Zustimmung des Repräsentantenhauses im US-Kongress zur Aussetzung der Schuldenbremse. Damit ist die wichtigste Hürde genommen, denn eine Zustimmung durch den Senat gilt als sicher. Das spiegeln auch die Risikoprämien (CDS) auf US-Staatsanleihen wider - diese sind auf 40 nach 45 Basispunkte gefallen und liegen damit auf dem Niveau von vor dem US-Schuldenstreit.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

FRAPORT

Die Landebahn Nordwest am Flughafen Frankfurt ist erneut außer Betrieb, nur einen Tag, nachdem sie nach Instandhaltungsmaßnahmen wieder eröffnet wurde. Es habe Meldungen von Piloten über eine vermehrte Häufung beschädigter Reifen nach der Landung gegeben. Die Bahn werde aktuell bis auf Weiteres nicht genutzt. Aufgrund der Sperrung könne es zu vereinzelten Verspätungen im Betriebsablauf kommen.

ADLER GROUP

ergänzt im Zuge der weiteren Umsetzung des Restrukturierungsplans die Zusammensetzung des Senior Managements sowie des Verwaltungsrats. Der Dienstvertrag von Chief Executive Officer (CEO) Thierry Beaudemoulin wurde erneuert. Beaudemoulin ist seit 2019 Chef der Adler Group. Darüber hinaus ist er Mitglied des Verwaltungsrats.

NORDLB

hat ihr Firmenkundengeschäft neu aufgestellt. Der bisher eigenständige Verbundbereich, in dem das Geschäft der NordLB mit den Sparkassen gebündelt ist, wird mit dem Firmenkundenbereich der Bank unter neuer Leitung zusammengelegt.

LONZA

übernimmt für anfänglich 100 Millionen Euro das niederländische Biotech-Unternehmen Synaffix. Der schweizerische Chemie- und Pharmakonzern will sein Angebot im Bereich der Antikörper-Wirkstoff-Konjugate (ADC) stärken. Synaffix gehört eine Technologieplattform zur ADC-Entwicklung für eine Reihe von zielgerichteten potenziellen Krebsbehandlungen. Erfolgsabhängig werden zusätzliche Zahlungen von bis zu 60 Millionen Euro fällig.

NOVARTIS

erhält die europäische Zulassung für das Mittel Cosentyx gegen bestimmte Hautentzündungen. Das biologische Medikament zur Behandlung von Hidradenitis suppurativa (HS) habe in einer Studie nach vier Wochen eine rasche Linderung der Symptome bewirkt.

REMY COINTREAU

rechnet für das neue Geschäftsjahr 2023/24 (per Ende März) mit rückläufiger Spirituosennachfrage in den USA. Umsatz und Rendite werden deshalb im Vergleich zum Vorjahr nur stabil erwartet. Der boomende Konsum nach der Pandemie in den USA gehe zurück, werde durch anziehende Nachfrage in den China aber ausgeglichen.

AMAZON

zahlt 30,8 Millionen US-Dollar und legt damit Überwachungsvorwürfe in den USA bei. Dem Online-Händler war vorgeworfen worden, unzulässigerweise die Alexa-Sprachaufzeichnungen von Kindern aufbewahrt und den Mitarbeitern seiner Videotürklingel-Einheit Ring erlaubt zu haben, Kunden zu überwachen.

CREDIT SUISSE

Die angeschlagene Großbank Credit Suisse hat die von der Schweiz im März garantierten milliardenschweren Liquiditätshilfen inzwischen abgelöst. "Die Bundesgarantien, die 100 Milliarden, sind per gestern zurückgezahlt worden", sagte Finanzministerin Karin Keller-Sutter in einem Interview mit dem Schweizer Fernsehen SRF, das am Mittwoch ausgestrahlt wurde.

META

Der Streit zwischen dem Facebook-Mutterkonzern Meta Platforms und der Handelsaufsicht FTC erreicht eine neue Stufe. Der US-Konzern hat bei einem US-Bundesgericht beantragt, den Versuch der FTC zu blockieren, neue Sanktionen wegen mutmaßlicher Datenschutzverletzungen zu verhängen. Damit eskaliert ein Rechtsstreit, der jahrelange Vorwürfe gegen den Tech-Giganten wieder aufleben lässt.

