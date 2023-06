Lucid-Aktionäre hatten in der jüngeren Vergangenheit kaum Grund zur Freude. Nachdem die Aktie des E-Autobauers Ende Januar infolge von Übernahmegerüchten in die Höhe schoss, schlug sie in der Folge wieder den gewohnten Weg nach unten ein. Auch am Donnerstag verliert das Papier im vorbörslichen Handel deutlich. Einfacher Hintergrund: Lucid benötigt Geld.Konkret hat der E-Mobility-Newcomer am Mittwoch mitgeteilt frisches Geld einzusammeln. Drei Milliarden Dollar will der Autobauer mittels einer Kapitalerhöhung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...