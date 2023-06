Uniper eventuell wieder in Privatbesitz & möglicher Rückgang bei Energiepreisen

Werbung







Die Uniper Aktie verzeichnet nach den letzten Verkündungen einen deutlichen Kurszuwachs am Kapitalmarkt.



Die Uniper SE ist ein börsennotiertes Energieunternehmen, welches 2016 durch die Abspaltung von E.ON entstanden ist. Uniper selbst hatte in der Vergangenheit aufgrund des Ukrainekriegs Schwierigkeiten mit der Lieferung von Gas. Aufgrund der Sanktionen und dem daraus resultierenden Gasmangel, war das Unternehmen gezwungen, teures Gas hinzuzukaufen, um seine Verträge erfüllen zu können. Mittlerweile stabilisiert sich auch der Markt für europäisches Gas und die Preise erreichen Vorkriegsniveau. Nach Unternehmensangaben sollen zudem durch Absicherungsgeschäfte signifikante Gewinne aus der Ersatzbeschaffung von Gasmengen für russische Lieferkürzungen zu erwarten sein. Bei der vergangenen Hauptversammlung wurde zudem bekanntgegeben, dass das eigenständige Unternehmen möglichst rasch wieder in private Hände zu geben sei. Vor allem diese Nachrichten gaben dem Unternehmen enormen Rückenwind am Kapitalmarkt, wodurch die Aktie in dieser Börsenwoche um über 50% zulegen konnte.



Auch bei E.ON ist eine Normalisierung des Energiemarktes zu erkennen. Wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte, plant das Unternehmen Strom- sowie Gaspreis wieder zu senken.









Die zuletzt gemeldeten makroökonomischen Daten lassen darauf hoffen, dass die wirtschaftliche Abkühlung doch nicht so stark ausfallen wird, wie befürchtet. Anlegerinnen und Anleger quittieren diese Hoffnungen mit einem soliden Börsenstart in das neue Jahr und Aktien, die 2022 zu den Verlierern gehörten suchen nun neue Trends. Unterstützen kann dabei der HSBC-Trendkompass. Dieser gibt Aufschluss über die Relative Stärke nach Levy und das Momentum ausgewählter Werte.









