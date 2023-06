München (ots) -Anmoderationsvorschlag: Die Katze ist zurück! Gemeinsam mit Ehemann Lucas und Tochter Sophia gewehrt sie wieder einen Einblick ins lustige und vor allem turbulente Familienleben auf der Sonneninsel Mallorca. Und da steht einiges an Veränderungen ins Haus! Welche das sind, sehen wir in der brandneuen Staffel von "Daniela Katzenberger: Familienglück auf Mallorca" bei RTLZWEI. Mein Kollege Oliver Heinze hat schon mal vorgeguckt.Sprecher: Im Hause Katzenberger/Cordalis hat sich einiges getan!O-Ton 1 (Daniela Katzenberger - Familienglück auf Mallorca, 3 Sek.): "Ich bin wieder blonder, 4 Kilo leichter..."Sprecher: Außerdem hat die Katze den Wunsch nach dem Zweitwohnsitz in Deutschland erstmal begraben. Ganz zur Freude von Lucas.O-Ton 2 (Daniela Katzenberger - Familienglück auf Mallorca, 11 Sek.): "Ich bin auch ehrlich gesagt überhaupt nicht unglücklich darüber, dass wir in Deutschland keine Wohnung gefunden haben. Und ja, jetzt mache ich den Mädels zuhause die Bude so schön, dass die einfach schweigen müssen und nicht mehr meckern können. Das ist mein Plan."Sprecher: Ganz so leicht ist es dann doch nicht! Denn den Plan, die Wand zur Küche rauszureißen, findet die Katze alles andere als genial. Nur Töchterchen Sophia stimmt Papa zu.O-Ton 3 (Daniela Katzenberger - Familienglück auf Mallorca, 20 Sek.): "Also ich möchte, dass die Wand rauskommt aus unserer Küche, ich stehe zu Papa und Mama möchte es nicht, weil Papa macht immer Fischstäbchen und dann denken die Leute, die jetzt zu uns nachhause kommen: Bist du mit Käpt'n Iglo verheiratet..."Sprecher: Zwei gegen eins - das heißt: Die Wand muss raus und die ist nicht das Einzige...O-Ton 4 (Daniela Katzenberger - Familienglück auf Mallorca, 12 Sek.): "Wir schmeißen den ganzen alten Kram raus." "Gott sei Dank." "Nee, der Lucas bleibt." "Ich hasse sie, das gibt Ärger."Sprecher: Doch nicht nur in Sachen Wohnung soll sich was verändern...O-Ton 5 (Daniela Katzenberger - Familienglück auf Mallorca, 12 Sek.): "Ich hab trotzdem immer das Gefühl, dass noch...dass noch was fehlt. Wir sind noch nicht komplett." "Das hab ich nicht." "Also, ich bin auch noch nicht so..." "Sophia." "Wir sind nicht komplett. Gell." "Ja, ich will..." "Noch ein Hamster?" "Nee, Hund."Sprecher: Diesmal ist Lucas dagegen, aber es gibt da ein kleines Problem:O-Ton 6 (Daniela Katzenberger - Familienglück auf Mallorca, 5 Sek.): "Weil Mama hat gesagt, wenn ich mich gut um meinen Hamster kümmer', dann bekomme ich auch was Größeres..."Sprecher: Ein kleiner Welpe soll das Familienglück auf Mallorca vervollständigen, doch ob Lucas sich von seinen beiden Mädels überzeugen lässt, steht noch in den Sternen...Abmoderationsvorschlag: Wie es für Familie Katzenberger-Cordalis weitergeht: Für uns Zuschauer wird es auf jeden Fall sehr unterhaltsam! Und spannend wird es übrigens auch bei Danis Mama und Sophias Oma Iris. Denn nach der Trennung von Peter Klein stehen auch bei ihr viele Veränderungen an. Die neue Staffel von "Daniela Katzenberger: Familienglück auf Mallorca" läuft ab sofort (21. Juni) immer mittwochs um 20:15 Uhr bei RTLZWEI.Pressekontakt:RTLZWEI PROGRAMMKOMMUNIKATIONVerena KöckProgrammkommunikation+49 (0)89 64185-6507verena.koeck@RTL2.deOriginal-Content von: RTLZWEI, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6605/5522944