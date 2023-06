Eine breit angelegte Untersuchung unter mehr als 500 europäischen Banken will herausgefunden haben, was niemand gerne hören mag: Gerade die vermeintlich ‚grünen' Finanzhäuser glänzen… mit dem Gegenteil. So wertete ein Team um Mariassunte Giannetti, Stockholm School of Economics, mehr als 550 Banken in der Eurozone aus. Es ging bei der Studie um Umweltangaben und inwiefern sie mit der Kreditvergabe ...

Den vollständigen Artikel lesen ...