Neuer leitender Manager für Afrika ernannt

Mit der Ernennung des renommierten Bergbauexperten Cliff Fitzhenry zum neuen Chief-Exploration und Projektmanager für Afrika unterstreicht Askari Metals Ltd. (ASX: AS2, FSE: 7ZG) einmal mehr die hohe Bedeutung, die das Uis-Lithiumprojekts in Namibia innerhalb des Unternehmens inzwischen einnimmt.

Das Uis-Lithiumprojekt in Namibia erhält durch die Bestellung von Cliff Fitzhenry zum leitenden Manager für alle afrikanischen Aktivitäten von Askari Metals nicht nur einen technisch versierten und erfahrenen Explorationsgeologen, sondern auch innerhalb des Unternehmens eine besondere Stellung, denn kein anderes Projekt steht in der Verantwortlichkeit eines einzigen Managers.



Diese Besonderheit ist einerseits gewiss der Geographie geschuldet, denn das Uis-Projekt ist das erste Explorationsprojekt von Askari Metals, das nicht in Australien liegt. Zum Zeitunterschied kommen die höchst unterschiedlichen nationalen Gesetzgebungen und last but not least wollen auch die kulturellen Unterschiede beachtet werden. Deshalb macht die Bestellungen eines leitenden Managers für alle afrikanischen Aktivitäten des Unternehmens durchaus Sinn.