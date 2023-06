Der DAX ist am Vortag weiter unter Druck geraten und im Tagestief bis auf 15.629 Punkte zurückgekommen. Per Börsenschluss ging der DAX nur etwas höher bei 15.664 Punkten aus dem Handel. Am heutigen Donnerstag konnte der DAX im bisherigen Handel wieder bis 15.863 Punkte im Tageshoch ansteigen. Dann ging es aber noch unter dem 10er-EMA bei aktuell 15.888 Punkte wieder abwärts. Der DAX könnte nun weiter ansteigen und das heutige Eröffnungsgap bei 15.889 ...

