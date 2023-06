EQS-News: Endor AG / Schlagwort(e): Personalie

Endor AG: Erweiterung des Vorstands und Neubesetzung aus den eigenen Reihen



Endor AG: Erweiterung des Vorstands und Neubesetzung aus den eigenen Reihen Daniel Meyberg (COO) und Belma Nadarevic (CMO) neu im Vorstand an der Seite der langjährigen Vorstandsmitglieder Thomas Jackermeier (CEO) und András Semsey (CFO)

Strukturen werden weiter an das Wachstum angepasst Landshut, 1. Juni 2023 - Der Aufsichtsrat der Endor AG hat am 24. Mai 2023 beschlossen, den Vorstand zum 1. Juni 2023 neu aufzustellen und um den Posten des CMO (Chief Marketing Officer) zu erweitern. Darüber hinaus wird zum gleichen Datum der bisherige Entwicklungsleiter Daniel Meyberg den Posten des COO (Chief Operating Officer) übernehmen, den er in den vergangenen drei Monaten bereits interimsmäßig innehatte. "Um dem enormen Wachstum und der Weiterentwicklung der Endor AG gerecht zu werden und die einzelnen Bereiche gezielter aufzustellen, haben wir uns zu dem Schritt entschieden, den Vorstand auf ein Viererteam und somit um den Posten des CMO zu erweitern", berichtet Andreas Potthoff, Aufsichtsratsvorsitzender der Endor AG. "Dass es uns gelungen ist, beide Stellen hausintern zu besetzen, also auch den aktuell offenen Posten des COO, freut mich besonders. Mit Daniel Meyberg und Belma Nadarevic konnten wir das Team um Personen erweitern, die die Endor AG seit vielen Jahren begleiten, tief mit den Prozessen, den aktuellen Entwicklungspotentialen aber auch dem Bedarf nach neuen Strukturen für die gewachsene Organisation und deren Optimierung vertraut sind. Ich freue mich auf die zukünftige Zusammenarbeit im neu aufgestellten Team." Daniel Meyberg ist seit etwa einem Jahr Leiter der Endor Entwicklungsabteilung In seiner neuen Position als COO unterliegen ihm zukünftig die Bereiche strategische Weiterentwicklung, Organisationssteuerung sowie die Neustrukturierung betrieblicher Prozesse. Mit über 15 Jahren umfassender Erfahrung in allen Aspekten von Geschäftsprozessen, einem fundierten Hintergrund in den Bereichen Supply Chain Management (SCM), Customer Relationship Management (CRM) und Product Lifecycle Management (PLM) bringt der neue COO eine Fülle von Fachwissen in die Endor AG ein. Herr Meyberg war in verschiedenen internationalen Umgebungen wie Deutschland, Singapur und Großbritannien tätig und hat seine Fähigkeiten als Change Manager und PLM-Prozessexperte verfeinert. Im neu geschaffenen Posten des CMO wird Belma Nadarevic für die Marketingaktivitäten, hier insbesondere Online-Marketing sowie Partnerschaften und Sponsoringverträge verantwortlich zeichnen. Frau Nadarevic ist seit sechs Jahren in der Endor AG Leiterin des Bereichs Marketing. In ihrer vorherigen Position spielte sie eine wichtige Rolle für das Unternehmenswachstum der letzten Jahre. Ihre strategischen Einsichten und innovativen Marketingkampagnen haben unsere Marke erfolgreich auf dem Markt positioniert, was zu einer erhöhten Markenbekanntheit, Kundenbindung und einem Umsatzwachstum geführt hat. Ihre innovativen Strategien haben die Sichtbarkeit und das Engagement unserer Marke in der digitalen Landschaft deutlich erhöht. "Mit dem neu aufgestellten Vorstand schafft Endor wir einen wesentlichen Schritt, um die Prozesse und interne Struktur an die rasante Entwicklung des Unternehmens anzupassen", so Thomas Jackermeier, CEO der Endor AG. "Ich freue mich auf die zukünftige Zusammenarbeit in dem erweiterten Führungsteam." Über die Endor AG www.endor.ag Die Endor AG entwickelt und vermarktet hochwertige Eingabegeräte wie High-End-Lenkräder und Pedale für Rennsimulationen auf Spielkonsolen und PCs sowie Fahrschulsimulatoren. Als "Brainfactory" liegt der Fokus des Unternehmens im Kreativbereich. Produktentwicklung und Prototypenbau führt Endor in eigener Regie und gemeinsam mit spezialisierten Technologiepartnern vorwiegend in Deutschland durch ("Germaneering"). Produziert werden die Produkte hauptsächlich in Asien. Endor verkauft seine Produkte unter der Marke FANATEC über e-Commerce in erster Linie an Endkunden in Europa, USA, Kanada, Australien und Japan. Weiterhin verkauft Endor in Kooperation mit dem Vogel Verlag Fahrschulsimulatoren. Die Endor AG mit Sitz in Landshut wurde 1997 gegründet und beschäftigt derzeit 189 Mitarbeiter. Im Konzern sind weltweit, inklusive freier Mitarbeiter, 204 Personen für Endor tätig. 2021 erwirtschaftete das Unternehmen einen Konzernumsatz von 81,3 Millionen Euro. Kontakt: Endor AG, Investor Relations, Tel.: +49(0)871-9221 222, E-Mail: ir@endor.ag Presse- und Investoren-Anfragen: Vera Müller/Frank Ostermair, Better Orange IR & HV AG, Tel.: +49(0)89-8896906 17,

E-Mail: ir@endor.ag



