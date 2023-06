Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG (SBO) erwirbt die in Dubai ansässige Praxis Completion Technology FZCO. Das Unternehmen stellt sogenannte Packers her, diese isolieren den Ringraum von der Produktionsleitung und ermöglichen dadurch eine kontrollierte Produktion und erhöhen die Produktionsrate aus dem Bohrloch. In 2022 erzielte Praxis Completion Technology mit 30 Mitarbeitern einen Umsatz von rund 15 Mio. Dollar. Produkte von Praxis werden zukünftig auch für Anwendungen im Bereich Carbon Capture & Storage (CCS) zum Einsatz kommen, teilt SBO mit. Darunter versteht man Verfahren, bei denen das entstehende CO2 abgeschieden und gelagert wird. SBO-CEO Gerald Grohmann dazu: "In unserer Strategie 2030 haben wir uns die klaren Ziele gesetzt, unsere ...

