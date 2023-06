DJ Lindner: Erste Priorität ist Wiederherstellung von Preisstabilität

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) hat eine entschlossene Bekämpfung der hohen Inflation angemahnt und davor gewarnt, die Geldpolitik der Europäischen Zentralbank (EZB) durch schuldenfinanzierte Ausgabenprogramme zu konterkarieren. "Die Inflation ist eine große Gefahr für die wirtschaftliche Entwicklung, aber auch für den gesellschaftlichen Zusammenhalt. Deshalb ist die erste Priorität, vor der wir gegenwärtig stehen, die Wiederherstellung von Preisstabilität", sagte Lindner beim Deutschen Sparkassentag in Hannover.

Die im Grundgesetz verankerte Schuldenbremse sei nicht nur ein Gebot der Verfassung. "Es ist ein Gebot der ökonomischen Vernunft, dass Geld- und Fiskalpolitik Hand in Hand arbeiten, um die Inflation zu bekämpfen und sie sich nicht wechselseitig aufheben", betonte der Finanzminister. Die Regierungen dürften die Maßnahmen der EZB nicht dauerhaft mit schuldenfinanzierten Ausgabenprogrammen konterkarieren. "Das würde die Bekämpfung der Inflation zeitlich verzögern und würde möglicherweise dazu führen, dass die EZB noch länger noch vehementere Schritte unternehmen muss", warnte Lindner.

Der Stabilitäts- und Wachstumspakt müsse reformiert werden, die Vorschläge der EU-Kommission dazu würden aber "noch nicht in allen Aspekten unseren Anforderungen gerecht", betonte der deutsche Finanzminister zudem. Nötig sei ein verbindlicherer Pfad, um die Defizite in den Staatshaushalten überall in Europa zu reduzieren und die Schuldenquoten abzubauen. "Eine stabile Währungsunion setzt stabile Staatsfinanzen bei ihren Mitgliedern voraus", betonte Lindner. Da derzeit noch die alten Regeln gälten, müsste Brüssel eigentlich Defizitverfahren eröffnen, auch gegen Deutschland wegen der Energiepreisbremsen. "Diese Form von blauem Brief öffne ich gerne", meinte Lindner. Es sei ihm lieber, als wenn stattdessen auch keinem anderen Land Verfahren drohten.

Lindner forderte für Deutschland eine "ökonomische Zeitenwende mit neuen Prioritäten". Auch Wohlstand und wirtschaftliche Stabilität müssten immer wieder neu erarbeitet werden. Nötig sei insgesamt eine Verbesserung der Bedingungen, um privates Kapital zu mobilisieren. "Die Lösung ist ganz einfach: Nicht immer neue Schulden, nicht immer weiteres Drehen an der Steuerschraube", sagte der FDP-Vorsitzende. Es bestehe ein enormer Investitionsbedarf für Digitalisierung und Dekarbonisierung. Dafür brauche man "kein Subventionsrennen" mit den USA, sondern Fortschritte bei der Kapitalmarktunion in Europa.

"Eine gemeinsame europäische Einlagensicherung, die bewährte Institutssicherungssysteme infrage stellt, könnte keine Zustimmung der Bundesregierung finden", betonte Lindner aber. Nötig seien weitere Regulierungsschritte. "Meine Sorge sind nicht die Sparkassen, meine Sorge gilt dem Schattenbereich", betonte der Finanzminister aber. Aus "strategischen Gründen" brauche man auch ein digitales Zentralbankgeld, sagte Lindner zudem. Die Anforderungen daran müssten aber dieselben sein wie für Bargeld.

