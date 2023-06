NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Evotec auf "Buy" mit einem Kursziel von 34 Euro belassen. Die anhaltende Dynamik bei den Pharma-Partnerschaften und die jüngste Vereinbarung mit der Novartis-Tochter Sandoz untermauerten seine längerfristig positive Einschätzung des Wirkstoffforschers, schrieb Analyst Peter Welford in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Evotec verfolge einen beeindruckenden Wachstumskurs und sei attraktiv bewertet./edh/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.06.2023 / 06:07 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.06.2023 / 06:07 / ET

DE0005664809