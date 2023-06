DJ EZB-Rat im Mai für kleinen Zinsschritt - Straffungs-Bias Voraussetzung

Von Hans Bentzien

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Rat der Europäischen Zentralbank (EZB) hat sich nach seinen Beratungen am 3. und 4. Mai 2023 mit großer Mehrheit auf eine Verlangsamung des Zinserhöhungstempos von 50 auf 25 Basispunkte geeinigt, nachdem die "Falken" in dem Gremium als Gegenleistung die Verankerung eines "Straffung-Bias" im Statement erhielten. "Die meisten dieser Mitglieder (die ursprünglich für 50 Basispunkte waren) gaben an, dass sie die vorgeschlagene Zinserhöhung um 25 Basispunkte akzeptieren könnten.

Das Statement sollte jedoch einen klaren "Richtungshinweis" geben, um zu unterstreichen, dass auf der Grundlage der gegenwärtigen Aussichten weitere Zinserhöhungen gerechtfertigt wären, heißt es in dem jetzt veröffentlichten Sitzungsprotokoll. Dem entsprechend heißt es in dem Beschluss, dass weitere Zinserhöhungen nötig seien, um die Inflation wieder auf das Zielniveau zu bringen, und um zu vermeiden, dass eine geringere Zinserhöhung fälschlicherweise als Signal für eine Pause im derzeitigen Zinserhöhungszyklus interpretiert werde.

Der Rat hatte am 4. Mai beschlossen, seine Leitzinsen nur noch um 25 Basispunkte anzuheben und zugleich ein "ausreichend restriktives" Zinsniveau in Aussicht gestellt, dass einen rechtzeitigen Rückgang der Inflation auf 2 Prozent sicherstellen würde. Nach Aussage von EZB-Präsidentin Christine Lagarde stimmten zwar einige Ratsmitglieder für 50 Basispunkte, aber niemand für unveränderte Zinsen. Für die Zinsentscheidung am 15. Juni erwarten Analysten überwiegend einen weiteren Zinsschritt von 25 Basispunkten.

Das Sitzungsprotokoll führt zwei Hauptgründe für die Verlangsamung der Zinserhöhungen auf:

1. Der Rat war der Meinung, dass er mit Zinserhöhungen um 350 Basispunkte bereits einen "beträchtlichen" Teil des notwendigen Zinserhöhungspfads zurückgelegt habe. "Das bedeutet, dass die Zinssätze ihrem Ziel näher kommen, auch wenn sie noch nicht am Ziel sind."

2. Der Rat war nicht sicher, wie sich die bereits gefassten Beschlüsse auswirken würden. Eine Verlangsamung des Tempos der Zinserhöhungen wurde auch als Beitrag dazu gesehen, die richtigen Schlüsse bezüglich des zu erreichenden Zinsniveaus zu ziehen. Gleichzeitig sollte diese Verlangsamung nicht als Zeichen dafür gewertet werden, dass der EZB-Rat die Tür für eine Zinspause geöffnet hat.

Zu den drei Elementen der neuen "Reaktionsfunktion" der EZB enthält das Protokoll folgende Aussagen:

1. Inflationsausblick:

Die Inflation war erneut höher als erwartet und die Aussichten auf eine zu hohe Inflation für eine zu lange Zeit bleiben bestehen. Sowohl das Risiko einer schweren Rezession als auch das Risiko einer Beeinträchtigung der Finanzstabilität haben laut EZB-Rat nachgelassen. Damit haben einige Faktoren, die einen Abwärtsdruck auf die Inflation ausübten, an Bedeutung verloren. Gleichzeitig sind die Rohstoffpreise gesunken, die Finanzierungsbedingungen haben sich verschärft und der effektive Wechselkurs des ist gestiegen.

"Alles in allem könnte man unter Abwägung der verschiedenen Faktoren zu dem Schluss kommen, dass die mittelfristigen Inflationsaussichten nach wie vor weitgehend mit den Projektionen der Experten vom März übereinstimmen", heißt es im Protokoll. Neue Projektionen werden am 15. Juni veröffentlicht.

Unterliegende Inflation:

Die Entwicklung ist besorgniserregend. Während die Kerninflation leicht gesunken sei, bewegten sich die Indikatoren für die zugrunde liegende Inflation insgesamt zwischen 4 und 7 Prozent. Die Dynamik der Dienstleistungsinflation hat zugenommen, und es wird erwartet, dass die Löhne bei der Erklärung der zugrunde liegenden Inflation zunehmend an Bedeutung gewinnen werden. Die HVPI-Inflation ohne Energie und Nahrungsmittel war nach wie vor sehr hoch und ihre Dynamik nahm zu. Zugleich wurde ein starkes Lohnwachstum erwartet, was das Risiko einer hartnäckigeren Inflation sowie die Möglichkeit von Zweitrundeneffekten mit sich bringt.

Wirksamkeit der bisher Maßnahmen:

Laut EZB-Rat gibt es nun solidere Belege dafür, dass die Geldpolitik auf die Finanzierungs- und Kreditbedingungen wirkt, was positiv bewertet wurde. Die ersten Stufen der geldpolitischen Transmission scheinen zu funktionieren. Die immer noch starke Dynamik der zugrunde liegenden Inflation könnte darauf zurückzuführen sein, dass die Übertragung der Geldpolitik auf die Inflation langsamer als erwartet erfolgt. Andererseits wurde auch argumentiert, dass die Transmission wegen eines sehr starken Arbeitsmarktes und längerer Zinsbindungsfristen für Bankkredite schwächer als üblich ausfallen könnte.

