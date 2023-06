Everstream Analytics, das globale Unternehmen für Lieferketten-Einblicke und -Risikoanalysen, gab heute die Erweiterung seines Führungsteams durch die Bekanntgabe der Ernennung von Koray Köse zum Chief Industry Officer bekannt. Als weltweit anerkannter Lieferkettenexperte und ehemaliger Gartner-Analyst wird Köse mit seinem Fachwissen die Produktinnovation und die unternehmerische Führung vorantreiben, die Marktreichweite des Unternehmens ausbauen und den Kundenerfolg und die Zusammenarbeit verbessern.

Bevor er zu Everstream kam, leitete Köse die Resilienz- und Lieferketten-Risikoforschung bei Gartner und konzentrierte sich dabei auf neue Technologien. Er war Mitglied der inhaltlichen Leitung für Risikomanagement und des Futures Lab von Gartner, wo er die Marktanleitung für Supplier Risk Technologies recherchierte und veröffentlichte, Mitautor der generativen KI-Impact-Map war und die Studie "Cool Vendors in Sourcing and Procurement Technology" verfasste, in der mehrere aufstrebende und letztlich erfolgreiche Anbieter von Technologien erstmals vorgestellt wurden. Er berichtete über die Auswirkungen von COVID-19 auf die Lieferkette, die russische Invasion in der Ukraine und war zuletzt Mitautor von Complexity, Chaos and Confidence: A Tapestry of Trends Across Brave New Worlds. Er wurde in hochrangigen und branchenbezogenen Medien veröffentlicht und zitiert, einschließlich The New York Times, The Economist, The Wall Street Journal, Forbes, The Washington Post, Financial Management Magazine, SupplyChainBrain, ISM Magazine und Supply Chain Management Review.

Mit mehr als zwei Jahrzehnten Erfahrung in der Entwicklung globaler Lieferketten- und Beschaffungsstrategien, der Neugestaltung und Transformation von Unternehmensprozessen und der Maximierung finanzieller Ressourcen hatte Köse führende Positionen bei Volkswagen, Scania, Kearney, Philips, Bose, AstraZeneca und der Federal Reserve inne. Koray ist ein teilnehmendes Mitglied der NATO 2030: NATO-Private Sector Dialogues, die von GLOBSEC moderiert werden und eng mit Hope for Justice und Slave-Free Alliance zusammenarbeiten, Unternehmen, die sich für die Abschaffung von Zwangsarbeit in globalen Lieferketten einsetzen.

"Risikomanagement in der Lieferkette ist eine entscheidende Kompetenz, die Unternehmen in der heutigen volatilen und unvorhersehbaren Geschäftswelt beherrschen müssen. Mit einer überzeugenden Kombination aus unübertroffenen prädiktiven Erkenntnissen, einer unübertroffenen Expertenbasis und einer vernetzten und kundenorientierten Unternehmenskultur ist Everstream die fortschrittlichste Technologie für Lieferantenrisiken auf dem Markt", sagte Köse. "Ich freue mich darauf, das Wachstum und den Erfolg der Kunden und Partner von Everstream voranzutreiben und gleichzeitig die Position des Unternehmens als weltweit führendes Unternehmen im Bereich des Risikomanagements in der Lieferkette weiter zu stärken."

Die Ernennung folgt unmittelbar auf die Einführung der neuen Logistiklösung Everstream Connect, der Akquisition von BlueNode zur Erweiterung der intermodalen Analytik und die 50 Mio. USD Serie B-Finanzierungsrunde.

"Wir freuen uns sehr, dass wir mit der Ernennung von Koray zum Chief Industry Officer unser Führungsteam verstärken können", sagte Julie Gerdeman, Chief Executive Officer von Everstream Analytics. "Mit seinem umfangreichen Hintergrund und seiner umfassenden Erfahrung in der Branche wird Koray eine wichtige Rolle bei der Weiterentwicklung von Everstream spielen und uns in die Lage versetzen, unseren Kunden weiterhin die präziseste Transparenz, gezielte Risikoinformationen und einen unvergleichlichen Mehrwert anzubieten. Mit Koray im Team beschleunigen wir unsere Bemühungen, Lieferketten über ein proaktives, intelligentes Risikomanagement in einen Wettbewerbsvorteil und in eine Kraft für das Gute zu verwandeln."

Um mehr über Everstream zu erfahren, besuchen Sie bitte www.everstream.ai.

Über Everstream Analytics

Everstream Analytics setzt den weltweiten Standard in der Lieferkette. Durch die Anwendung von künstlicher Intelligenz und prädiktiver Analytik auf seinen umfangreichen proprietären Datensatz bietet Everstream die prädiktiven Erkenntnisse und Risikoanalysen, die Unternehmen für eine intelligentere, autonomere und nachhaltigere Lieferkette benötigen. Die bewährte Lösung von Everstream lässt sich in Beschaffungs-, Logistik- und Business-Continuity-Plattformen integrieren und liefert die vollständigen Informationen, schärfere Analysen und präzisere Vorhersagen, die erforderlich sind, um die Lieferkette zu einem Asset für Unternehmen zu machen. Um mehr zu erfahren, besuchen Sie https://www.everstream.ai/

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230601005200/de/

Contacts:

Maria Ross

fama PR for Everstream Analytics

everstream@famapr.com