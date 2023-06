Hamburg (ots) -Kompakte Bluetooth-Lautsprecher spielen überall die Lieblingshits. Im Test überraschten selbst Boxen für knapp über 20 Euro mit einem ordentlichen Sound.Für sommerliche Outdoor-Ausflüge sollten die Geräte einiges einstecken können. Fast alle Bluetooth-Boxen im Test sind mindestens wasserdicht nach Schutzklasse IPX7. Heißt: Tauchgänge bis maximal 30 Minuten bei einer Tiefe von höchstens 1 Meter sind kein Problem. Ausnahme: Der IKEA Eneby 20 bietet keinen Schutz vor Witterung und Wasser.Obwohl viele der Testkandidaten kompakt ausfallen, klingen sie gar nicht mini. Ganz weit vorne sind der Bose Soundlink Micro und der Teufel Boomster Go. Beide punkten mit kräftigem Sound und vollem Bass.Bei den Akkulaufzeiten liegen Welten zwischen den Modellen. Der kleine Grundig Jam Earth spielte im Test mit einer Laufzeit von fast 32,5 Stunden länger als alle Konkurrenten. Auch Bose mit fast 21 und Marshall mit gut 17,5 Stunden bewiesen Ausdauer.Fazit: Bei den günstigen Bluetooth-Lautsprechern gefällt der Grundig Jam Earth mit kompakten Abmessungen, langer Akkulaufzeit und Powerbank-Funktion. Ist der Klang wichtiger als die Ausdauer, spielt sich unter den erschwinglichen Modellen der Soundcore Mini 3 in den Vordergrund. Bei den höherpreisigen Geräten ist der Bose Soundlink Micro erste Wahl.Den vollständigen Vergleichstest lesen Sie in der COMPUTER BILD-Ausgabe 12/2023, die ab 2. Juni 2023 im Handel verfügbar ist.COMPUTER BILD ist für über 10 Millionen Nutzer pro Monat der wichtigste Anlaufpunkt für Technik-Kaufberatung und nutzwertige Tipps in der digitalen Welt. Seit mehr als 25 Jahren liefert COMPUTER BILD ihren Lesern fundierte Einschätzungen zu Technik-Trends und gibt klare Produktempfehlungen - von A wie Android-Smartphone bis Z wie elektrische Zahnbürste. Die Experten der Redaktion bieten bestmögliche Beratung auf Basis unabhängiger Tests aus dem einzigartigen COMPUTER BILD-Labor. Und: Alle Printprodukte der COMPUTER BILD Gruppe sind vom TÜV NORD als klimaneutrale Produkte zertifiziert!Pressekontakt:COMPUTER BILD Digital GmbHAndrea StarkeE-Mail: andrea.starke@axelspringer.deOriginal-Content von: COMPUTER BILD, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/51005/5523099