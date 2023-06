DJ Rehn: EZB senkt Zinsen erst bei stetigem Rückgang der Kerninflation

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Europäische Zentralbank (EZB) wird nach den Worten von EZB-Ratsmitglied Olli Rehn eine Zinssenkung nicht in Erwägung ziehen, ehe die Kerninflation dauerhaft zurückgeht. "Meines Erachtens ist ein stetiger und nachhaltiger Rückgang der zugrunde liegenden Inflation unabdingbar, bevor wir wieder eine Lockerung der Politik in Betracht ziehen können", sagte Rehn laut einem Bericht der Nachrichtenagentur Bloomberg in Tokio. Die Leitzinsen im Euroraum liegen Rehn zufolge jetzt im restriktiven Bereich.

