NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Börsen sind am Donnerstag erneut in verschiedene Richtungen gelaufen. Sie hielten sich aber allesamt nah an ihren Schlussständen vom Vortag. Die Konjunkturdaten an diesem Tag überraschten nicht sonderlich und lieferten daher keine Impulse. Ebenso wenig bewegte, dass das US-Repräsentantenhaus am Vorabend den Gesetzentwurf gebilligt hatte, mit dem die in Kürze drohende Zahlungsunfähigkeit der Vereinigten Staaten abgewendet werden soll. Dies war mehrheitlich erwartet worden - ebenso wie die noch anstehende Zustimmung des Senats und die Unterzeichnung durch Präsident Joe Biden.

Der Dow Jones Industrial gab im frühen Handel um 0,36 Prozent auf 32 789,94 Punkte nach und knüpfte damit an seinen dreieinhalbprozentigen Verlust aus dem Monat Mai an. Der marktbreite S&P 500 hielt sich mit minus 0,01 Prozent auf 4179,46 Zähler stabil.

Der Nasdaq 100 stieg um 0,23 Prozent auf 14 287,14 Punkte. Im Mai hatte er bereits ein Plus von 7,6 Prozent eingefahren und sich damit seit Jahresbeginn um 30 Prozent erholt. Vor allem die Fantasie rund um das Thema Künstliche Intelligenz hatte in der Branche Euphorie ausgelöst, nachdem in der vergangenen Woche der Chipkonzern Nvidia einen sehr beeindruckenden Ausblick gegeben hatte./ck/stw

US67066G1040, US2605661048, US6311011026, US78378X1072, 2455711