DJ EZB/Knot: Erwartung von Zinssenkungen 2024 evtl korrekturbedürftig

FRANKFURT (Dow Jones)--Die an den Finanzmärkten eingepreiste Erwartung von Investoren, dass die Europäische Zentralbank (EZB) ihre Zinsen 2024 schon wieder senken wird, muss nach Aussage von EZB-Ratsmitglied Klaas Knot möglicherweise korrigiert werden. "Die Finanzmärkte preisen bereits Zinssenkungen für das nächste Jahr ein", sagte Knot laut einem Bloomberg-Bericht in Brüssel und fügte hinzu. "Wenn sie diese Erwartung korrigieren müssen, was nicht unwahrscheinlich ist, könnte dies zu neuen Korrekturen führen." Knot zufolge sollten die Zinsen, wenn sie ihr zyklisches Hoch erreicht haben, für eine "signifikante Zeit" dort bleiben.

June 01, 2023

