Johnson Controls wird nach eigenen Angaben vier 15-Megawatt-Wärmepumpen für das Fernwärmenetz in Hamburg liefern. Das neue System wird in der zentralen Kläranlage der Stadt als Teil eines Abwasserwärmeprojekts installiert.In der Hansestadt Hamburg arbeitet ein Konsortium am Bau einer Großwärmepumpe, die das städtische Abwasser als Wärmequelle nutzen wird. Das US-Unternehmen Johnson Controls wird die zentrale Kläranlage der Stadt mit einem groß angelegten Wärmepumpensystem mit einer Heizleistung von 60 Megawatt ausstatten. Daneben gehören noch Hamburg Wasser und Hamburg Energie zu dem Konsortium. ...

