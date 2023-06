Berlin (ots) -"Preis Soziale Stadt 2023" zeichnete heute 5 Preisträger aus"Der Preis Soziale Stadt, den wir mit unseren Partnern seit über 20 Jahren gestalten, ist wirklich eine Erfolgsgeschichte. Wir sind immer wieder begeistert, welche Gewinne aus der intensiven Vernetzung lokaler Akteure erwachsen, so Prof. Dr. Jürgen Aring, vhw-Vorstand.Der Wettbewerb stellt das Engagement von kommunalen Institutionen, Verbänden, Wohnungsunternehmen und anderen zivilgesellschaftlichen Organisationen in den Mittelpunkt. Der Preis zeichnet bereits seit dem Jahr 2000 Projekte und Initiativen aus, die sich für den gesellschaftlichen Zusammenhalt und ein soziales Miteinander in Quartieren und Nachbarschaften einsetzen.Die PreisträgerQuartierstreff WiesenauQuartiersmanagement im Süden Langenhagens KSG Hannover GmbH - win e.V. Wohnen in NachbarschaftenKaternberger Bach - Mach mit!Wasserwirtschaft, Stadtentwicklung und Menschen im Quartier Hand in Hand Stadt Essen, Amt für Stadterneuerung und Bodenmanagement - EmschergenossenschaftDie Gmünder Wohnraumoffensive - RaumteilerStadt Schwäbisch GmündBlauHaus Gemeinsam inklusiv lebenGEWOBA Aktiengesellschaft Wohnen und Bauen - Blaue Karawane e.V.Integration von ukrainischen FlüchtlingenFörderung des Gemeinschaftslebens im genossenschaftlichen Wohnquartier in WittenWohnungsgenossenschaft Witten-Mitte eG - Caritasverband Witten e.V. - Rotary Club Witten-HohensteinEine Liste aller Projekte der engeren Wahl und die Dokumentation "Preis Soziale Stadt 2023" finden Sie hier (https://www.preis-soziale-stadt.de/fileadmin/user_upload/10_dokumente/Preis_Soziale_Stadt/PPS_2023/PSS_2023_Dokumentation.pdf).Fotos zu den Preisträger-Projekten finden Sie hier (https://www.preis-soziale-stadt.de/preis-soziale-stadt-2023-dokumentation-bilder/).Pressekontakt:vhw-Bundesverband für Wohnen und Stadtentwicklung e. V.Verband_PresseRuby NähringTel.: 030 39 04 73-170E-Mail: rnaehring@vhw.deOriginal-Content von: vhw - Bundesverband für Wohnen und Stadtentwicklung e. V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/68451/5523188