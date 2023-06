Bis 2026: Telekom und Deutsche Bahn melden Fortschritte beim Kooperation für lückenloses Mobilfunknetz entlang der Schienen

Werbung







Telekom und Deutsche Bahn starteten in 2021 eine Kooperation zum gemeinsamen Ausbau des Mobilfunknetzes auf allen Strecken des Fern-/ und Regionalverkehrs.



Netzunterbrechungen, Störungen und langsam ladende Internetseiten. Was früher noch ein alltägliches Ärgernis darstellt könnte bald endgültig der Vergangenheit angehören: Im Rahmen einer gemeinsamen Initiative zwischen der Deutschen Telekom und der Deutschen Bahn soll das Mobilfunknetz entlang der Strecken drastisch ausgebaut und modernisiert werden. Nicht nur Netzabdeckung, sondern auch die Geschwindigkeit sollte verbessert werden.



Nach zwei Jahren ziehen die Unternehmen nun eine erste positive Bilanz. Auf 97 Prozent der Hauptverkehrsstrecken der DB sei LTE mit 200 Mbit/s verfügbar. Für die lückenlose Mobilfunkversorgung hat die Telekom rund 300 Mobilfunkmasten neu gebaut sowie 700 bestehende Funkstandorte modernisiert oder erweitert.



In den Genuss des besseren Netzes kommen jedoch nur Kunden der Telekom - die Aktie legte untertägig rund 1,3% zu.









Quelle: HSBC