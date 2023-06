Neue Bewertung würdigt modellgesteuerten Ansatz von AVEVA MES

AVEVA, ein weltweit führender Anbieter von Industriesoftware, der die digitale Transformation und Nachhaltigkeit vorantreibt, gab heute bekannt, dass man im "IDC MarketScape: Worldwide Process Manufacturing Execution System 2023 Vendor Assessment" in der Leader-Kategorie positioniert wurde (Dok. Nr. EUR150526323, April 2023).

Laut IDC MarketScape "handelt es sich bei AVEVA MES um eine modellgesteuerte Lösung, die die Modellierung von betrieblichen Abläufen, Produktionsprozessen und Anlagen unterstützt. Dieser konfigurierbare Ansatz für das Geschäftsprozessmanagement ermöglicht die Standardisierung von Betriebsabläufen über mehrere Standorte hinweg und bietet eine zentrale Managementplattform für die Datenanalyse mit Visualisierung". Zu den Stärken von AVEVA MES heißt es in dem Bericht: "Der modellgesteuerte und prozessbasierte Ansatz gehört schon seit langem zu den Kernstärken von AVEVA. Dies ist ein Unterscheidungsmerkmal für das Unternehmen, das sich an den Bedürfnissen der von AVEVA bedienten Kernindustrien orientiert. Im Laufe der Zeit hat das Unternehmen auch ein umfassendes Kernwissen in der Prozessfertigung aufgebaut, sowohl im Bereich der Fertigungsausführung als auch der Optimierung der Anlagenplanung. Diese Fähigkeiten sind unerlässlich, um die digitale Transformation (DX) über den gesamten Anlagen- und Betriebslebenszyklus für kapitalintensive Industrien voranzutreiben. Diese Eigenschaften, zusammen mit einer starken Innovationsdynamik in Richtung einer neuen Cloud-Architektur, werden zum langfristigen Erfolg von AVEVA in der Prozessfertigung beitragen."

Lorenzo Veronesi, Associate Research Director, IDC Manufacturing Insights, sagte: "Unternehmen, die in der kontinuierlichen Prozess- oder Batch- und Hybridfertigung tätig sind, sollten ein Manufacturing Execution System in Betracht ziehen, das eine hohe operative Flexibilität über mehrere Anlagen und Standorte hinweg bietet."

Keith Chambers, Vice-President, Operations Management Software, AVEVA, sagte:"Wir sind stolz darauf, dass AVEVA in der IDC MarketScape: Worldwide Process Manufacturing Execution System Software Providers 2023 Vendor Assessment als Leader anerkannt wurde. Die Hersteller erleben auch weiterhin, dass jedes Glied ihrer Wertschöpfungskette massiv gestört wird. Mit dieser Bewertung können sie sicher sein, dass AVEVA MES die Lücke in der Zusammenarbeit zwischen Unternehmen und Anlagen schließen und die Effizienz ihrer Fertigungsnetzwerke verbessern wird, indem es Agilität und Widerstandsfähigkeit in einer Zeit beweist, in der dies dringend benötigt wird."

In IDC MarketScape werden unter anderem die folgenden besonderen MES-Fähigkeiten von AVEVA aufgeführt:

"Modellbasierter Ansatz: Das MES von AVEVA enthält eine integrierte vollständige Business Process Management (BPM)-Funktionalität. Vorkonfigurierte Workflow-Vorlagen bieten eine wiederverwendbare Option für die Ausführung von Geschäftslogik in Standard-Operator-Workflows. Dies ermöglicht die Standardisierung und den Einsatz an mehreren Standorten, die Standardisierung von globalen Key Performance Indicators (KPIs), industrielle Best Practices und die Durchführung kontinuierlicher Verbesserungen.

Das MES von AVEVA enthält eine integrierte vollständige Business Process Management (BPM)-Funktionalität. Vorkonfigurierte Workflow-Vorlagen bieten eine wiederverwendbare Option für die Ausführung von Geschäftslogik in Standard-Operator-Workflows. Dies ermöglicht die Standardisierung und den Einsatz an mehreren Standorten, die Standardisierung von globalen Key Performance Indicators (KPIs), industrielle Best Practices und die Durchführung kontinuierlicher Verbesserungen. " Analyse zur Produktionsoptimierung: AVEVA Insight ist ein Cloud-basiertes Tool, in dem native KI-Cloud-Funktionen/Modelle zum Einsatz kommen und Daten analysiert werden, um vorausschauende Warnungen und präskriptive Maßnahmen zu liefern. Das Unternehmen beabsichtigt, in Zukunft Funktionen der künstlichen Intelligenz (KI) und des maschinellen Lernens (ML) für AVEVA MES als Cloud-Mehrwertdienste in AVEVA Insight bereitzustellen, indem historische Daten von AVEVA MES und PI-Systemen vor Ort mit der Cloud verbunden werden.

AVEVA Insight ist ein Cloud-basiertes Tool, in dem native KI-Cloud-Funktionen/Modelle zum Einsatz kommen und Daten analysiert werden, um vorausschauende Warnungen und präskriptive Maßnahmen zu liefern. Das Unternehmen beabsichtigt, in Zukunft Funktionen der künstlichen Intelligenz (KI) und des maschinellen Lernens (ML) für AVEVA MES als Cloud-Mehrwertdienste in AVEVA Insight bereitzustellen, indem historische Daten von AVEVA MES und PI-Systemen vor Ort mit der Cloud verbunden werden. "Breite Palette von angrenzenden Lösungen: AVEVA bietet eine breite Palette von Lösungen zur Ergänzung seiner MES-Produktfunktionalitäten, einschließlich Asset Performance Management und Wertschöpfungskettenoptimierung (integrierte Produktionsplanung, Terminierung und Ausführungsfunktionen). AVEVA System Platform und das AVEVA PI System sind ebenfalls in MES integriert, um eine agnostische Geräte- und Steuerungssystemkonnektivität für die Erkennung von Produktionsereignissen und die automatische und halbautomatische Datenerfassung zu ermöglichen."

AVEVA ist in der Prozessindustrie, der Lebensmittel- und Getränkeindustrie und der Konsumgüterindustrie stark vertreten. Zu den wichtigsten Referenzen, die in dem Bericht genannt werden, gehören Danone, Henkel, Valmet Automotive, Barry Callebaut und Borg Manufacturing.

Im Februar hat AVEVA sein AVEVA Manufacturing Execution System 2023 auf den Markt gebracht, das dazu beiträgt, bewährte Verfahren schneller und in größerem Umfang zu standardisieren und einzuführen, um die Betriebs- und Kosteneffizienz zu verbessern und die Nachhaltigkeit zu fördern. Das neue Produkt fördert auch die Widerstandsfähigkeit und Agilität der Lieferkette mit einheitlicher Transparenz, Berichterstattung und KPIs über mehrere Standorte hinweg.

Ein kostenloses Exemplar des Berichtsauszugs finden Sie auf der Website von AVEVA unter https://engage.aveva.com/IDC-MarketScape-Worldwide-Process-Manufacturing-Execution-Systems.html

Über IDC MarketScape:

Das Anbieter-Bewertungsmodell von IDC MarketScape wurde entwickelt, um einen Überblick über die Wettbewerbsfähigkeit von IKT (Informations- und Kommunikationstechnologie)-Anbietern in einem bestimmten Markt zu geben. Die Forschungsmethodik verwendet eine strenge Bewertungsmethode, die sowohl auf qualitativen als auch auf quantitativen Kriterien basiert und zu einer einzigen grafischen Darstellung der Position jedes Anbieters in einem bestimmten Markt führt. IDC MarketScape bietet einen klaren Rahmen für einen aussagekräftigen Vergleich des Produkt- und Serviceangebots, der Fähigkeiten und Strategien sowie der aktuellen und zukünftigen Erfolgsfaktoren von IT- und Telekommunikationsanbietern. Das Framework bietet Technologieeinkäufern eine 360-Grad-Bewertung der Stärken und Schwächen aktueller und zukünftiger Anbieter.

Über AVEVA

AVEVA ist ein weltweit führender Anbieter von Industriesoftware, der den Erfindungsreichtum fördert, um einen verantwortungsvollen Umgang mit den Ressourcen der Welt zu erreichen. Die sichere industrielle Cloud-Plattform und die Anwendungen des Unternehmens ermöglichen es Unternehmen, die Leistungsfähigkeit ihrer Informationen zu nutzen und die Zusammenarbeit mit Kunden, Lieferanten und Partnern zu verbessern.

Über 20.000 Unternehmen in mehr als 100 Ländern verlassen sich auf AVEVA, wenn es um die Versorgung mit lebenswichtigen Gütern geht: sichere und zuverlässige Energie, Lebensmittel, Medikamente, Infrastruktur und mehr. Durch die Verbindung von Menschen mit vertrauenswürdigen Informationen und KI-angereicherten Erkenntnissen befähigt AVEVA die Teams, effizient zu konstruieren und den Betrieb zu optimieren, um Wachstum und Nachhaltigkeit zu fördern.

Als eines der innovativsten Unternehmen der Welt unterstützt AVEVA seine Kunden mit offenen Lösungen und dem Know-how von mehr als 6.400 Mitarbeitern, 5.000 Partnern und 5.700 zertifizierten Entwicklern. Der Hauptsitz des weltweit tätigen Unternehmens befindet sich in Cambridge, Großbritannien. Weitere Informationen finden Sie unter www.aveva.com

