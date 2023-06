Berlin (ots) -Zu aktuellen Zahlen der Bundesagentur für Arbeit zur Arbeitsmarktsituation in der Pflege sagt der Präsident des Bundesverbandes privater Anbieter sozialer Dienste e.V., (bpa), Bernd Meurer:"Wie viele alarmierende Zahlen braucht diese Bundesregierung denn noch? Der Bericht der Bundesagentur für Arbeit bestätigt erneut, was im Alltag der Pflegeeinrichtungen ständig erlebbar ist.Die Pflegeeinrichtungen haben in den vergangenen Jahren zehntausende neue Jobs geschaffen und für eine Erfolgsgeschichte bei den Ausbildungszahlen in der Altenpflege gesorgt, die durch die Einführung der Generalistik abgewürgt wurde. Jetzt spricht sogar die Bundesagentur für Arbeit davon, dass der Beschäftigungsaufbau in der Pflege spürbar an Dynamik verloren hat. Ein schrillendes Warnsignal.Versorgungsangebote brechen weg und der zuständige Minister ruht sich auf einem Reformgesetz aus, das diesen Namen nicht verdient. Nicht einmal zum Dialog mit den Betroffenen reicht sein Engagement. Lauterbach bastelt lieber an einer Krankenhausreform und ignoriert die zunehmende Zahl der Insolvenzen von Pflegeeinrichtungen vollständig."Der aktuelle Bericht "Arbeitsmarktsituation im Pflegebereich" der Bundesagentur für Arbeit findet sich hier. (https://statistik.arbeitsagentur.de/DE/Statischer-Content/Statistiken/Themen-im-Fokus/Berufe/Generische-Publikationen/Altenpflege.pdf?__blob=publicationFile&v=13)Pressekontakt:Norbert Grote, bpa-Hauptgeschäftsführer,Tel.: 030/30 87 88 60, www.bpa.deOriginal-Content von: bpa - Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/17920/5523208