Hannover (ots) -Die Evangelische Kirche in Deutschland (EKD) trauert um die frühere Vorsitzende des Zentralausschusses des Ökumenischen Rates der Kirchen (ÖRK) Agnes Abuom. Die kenianische Ökumenikerin ist gestern (31. Mai 2023) im Alter von 73 Jahren verstorben.Die Vorsitzende des Rates der EKD, Annette Kurschus, erinnerte an Abuoms Verdienste für die ÖRK-Vollversammlung 2023 in Karlsruhe. "Wir in Deutschland haben Agnes Abuom in besonderer Weise als Moderatorin des Ökumenischen Rates der Kirchen bei seiner 11. Vollversammlung im vergangenen September in Karlsruhe erlebt", so Kurschus. "Es war ihrem unermüdlichen Einsatz und ihrer ebenso starken wie einfühlsamen Führung zu verdanken, dass diese Versammlung während der Pandemie vorbereitet und schließlich durchgeführt werden konnte. Bei der Fülle von Themen und Fragen gelang es ihr, die ökumenische Bewegung zusammenzuhalten in der gemeinsamen Suche und im Handeln für Gerechtigkeit und Frieden in der Welt."Die EKD-Auslandsbischöfin Petra Bosse-Huber würdigte Aboum als eine der prägenden Frauen für die ökumenische Bewegung: "Agnes Abuom gehört zu jenen Frauen, deren Gesicht die weltweite ökumenische Bewegung maßgeblich geprägt hat. Sie war eine Tochter Afrikas. Für mich war sie über viele Jahre im Zentralausschuss des ÖRK wie eine Schwester, Jüngere würden möglicherweise sagen, sie sei eine Mutter der ökumenischen Bewegung", so Bosse-Huber. "Auf jeden Fall hat sie in besonderer Weise auch jüngere Erwachsene inspiriert und sie ermutigt, ihre Gaben und Fähigkeiten in der ökumenischen Bewegung zur Geltung zu bringen. Wir verbinden uns mit allen, die sich rund um den Globus in diesen Tagen an Agnes Abuom erinnern, traurig und unendlich dankbar für alles, was Gott durch sie für die Gemeinschaft der Kirchen getan hat."Als erste Frau und erste Afrikanerin in der Geschichte des 1948 gegründeten ÖRK war Abuom 2013 zur Vorsitzenden des Zentralausschusses gewählt worden. Sie amtierte bis 2022 als Vorsitzende des Leitungsgremiums. Nachfolger als Vorsitzender des ÖRK-Zentralausschusses ist Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm. Abuom war von 1999 bis 2006 Präsidentin des ÖRK für die Region Afrika.Hannover, 1. Juni 2023