Berlin (ots) -Sehr geehrte Journalistinnen,sehr geehrte Journalisten,liebe Medienschaffende,vom 12. bis 23. Juni 2023 veranstaltet die Luftwaffe die multinationale Großübung "Air Defender 2023".Unter deutscher Führung trainieren insgesamt 25 Nationen plus NATO mit 250 Flugzeugen unterschiedlicher Muster am deutschen Himmel.Über 10.000 Soldatinnen und Soldaten werden an Air Defender 2023 beteiligt sein.Um Sie direkt Vorort informieren zu können, laden wir Sie zu folgenden Medientagen (siehe Grafik) ein. An allen Tagen bieten wir Ihnen internationale Gesprächspartner, attraktive Bilder und jede Menge Informationen. Bitte suchen Sie sich den für Sie passenden Termin aus und schicken über beigefügten Link Akkreditierung Air Defender (bundeswehr.de) (https://www.bundeswehr.de/de/organisation/luftwaffe/aktuelles/akkreditierung-air-defender-5631256) das zu herunterladende Akkreditierungsformular für Ihre Anmeldung an AD23Media@bundeswehr.org.Haben Sie bitte Verständnis dafür, dass wir auf Grund des enormen Medieninteresses an unsere Kapazitätsgrenze stoßen und wir uns daher vorbehalten, eine Auswahl der Zutrittsberechtigungen zu treffen. Sie werden auf alle Fälle rechtzeitig über das weitere Vorgehen informiert.Mit den besten GrüßenAir Defender Media Team------------------------------------------------ ENGLISH VERSION -----------------------------------------------Dear Journalists,dear media representatives,From June 12 to 23, 2023, the German Air Force will host the major multinational exercise "Air Defender 2023."Under German leadership, a total of 25 nations plus NATO will train in German skies with 250 aircraft of different types.More than 10,000 soldiers will be involved in Air Defender 2023.In order to inform you directly on site, we invite you to the following media days (see graphic). On all days we will offer you international discussion partners, attractive pictures and a lot of information. Please choose the date that suits you best and use the following link Akkreditierung Air Defender (bundeswehr.de) (https://www.bundeswehr.de/de/organisation/luftwaffe/aktuelles/akkreditierung-air-defender-5631256) to download our accreditation form for your registration. Please send your registration to AD23Media@bundeswehr.org.Please understand that due to the enormous media interest, we are reaching our capacity limits and therefore reserve the right to make a selection of access authorizations. In any case, you will be informed in due time about the further procedure.With best regards,Air Defender Media TeamPressekontakt:PIZ LuftwaffeTelefon: 030/3687-3931E-Mail: AD23Media@bundeswehr.orgFür weitere Informationen besuchenSie bitte unsere Website www.luftwaffe.de