"Der Instagram-Algorithmus" ist für viele Plattform-User eine ziemliche Blackbox. Welche Beiträge werden wem ausgespielt, welche landen unter dem Radar? Ein ausführliches Statement von Instagram-Chef Adam Mosseri soll Klarheit bringen. Weil es immer wieder Missverständnisse zur Funktionsweise der Plattform gebe, so Instagram-Chef Adam Mosseri in einem Blogbeitrag, wolle man den Usern und Content-Produzent:innen einen besseren Blick hinter die Kulissen ermöglichen. Wie also funktioniert das Empfehlungssystem von Instagram - und wie steht der Konzern zum Vorwurf, Shadowbanning zu ...

Den vollständigen Artikel lesen ...