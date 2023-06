Onera Health hat die Gründung eines medizinischen Beirats im Vorfeld der SLEEP 2023, der Jahrestagung der Associated Professional Sleep Societies, LLC (APSS), bekannt gegeben, auf der das Unternehmen als Aussteller vertreten ist und zwei Posterabstracts präsentiert.

Onera Health, ein führendes Unternehmen im Bereich der Schlafmedizin und der Fernüberwachung, gab heute die Gründung eines medizinischen Beirats bekannt, um sein Engagement für die breite Zugänglichkeit und Benutzerfreundlichkeit von Ferndiagnose und -überwachung in klinischer Qualität fortzusetzen.

Der medizinische Beirat besteht aus Prof. Dr. Ludger Grote (Göteborg), Prof. Dr. David White (Boston/Denver) und Prof. Dr. Hartmut Schneider (Baltimore/Frankfurt). Jeder dieser Experten bietet wissenschaftliches und medizinisches Fachwissen sowie profunde Kenntnisse und Perspektiven zu einer Vielzahl von schlafbezogenen Gesundheitsthemen.

"Als wir Onera im Jahr 2017 gründeten, wollten wir einen neuen Goldstandard in der Schlafdiagnostik definieren, indem wir unsere Lösung auf einer starken wissenschaftlichen Grundlage aufbauen. Heute stärken wir dieses Fundament mit der Gründung unseres medizinischen Beirats weiter", sagt Ruben de Francisco, Gründer und CEO von Onera. "Die Einsichten und Ratschläge dieser angesehenen und leidenschaftlichen Gruppe von Beratern werden entscheidend dazu beitragen, dass wir bei unserem Wachstum als Unternehmen auf dem Boden der Wissenschaft bleiben. Die Erkenntnisse und Ratschläge dieser angesehenen und leidenschaftlichen Gruppe von Beratern werden entscheidend dazu beitragen, dass wir bei unserem Wachstum als Unternehmen in der Wissenschaft verwurzelt bleiben. Wir fühlen uns geehrt und freuen uns, mit jedem von ihnen eng zusammenzuarbeiten und ihre unvergleichliche Expertise zu nutzen

"Ich freue mich darauf, mich mit der Expertise meiner Kollegen zu verbinden und die klinische Perspektive und Vision von Onera zu erweitern," sagt Hartmut Schneider, Chief Medical Officer und Mitbegründer von Onera. "Die bahnbrechende Technologie von Onera bietet ein so großes Potenzial in unserem Bereich in einem großen Maßstab. Die Bereitstellung von Daten in klinischer Qualität ist für diese Chance entscheidend. Zusammen mit meinen Beraterkollegen ist es fantastisch, mit einem Unternehmen wie Onera zusammenzuarbeiten, das wissenschaftliche Validierung und die Bedürfnisse von Patienten und Ärzten in den Mittelpunkt seiner innovativen Lösungen stellt Schlafstörungen beispielsweise werden mit einem schlechteren allgemeinen Gesundheitszustand und chronischen Krankheiten in Verbindung gebracht. Ich bin davon überzeugt, dass die Lösung von Onera für die Durchführung von Schlafstudien beim Patienten zu Hause den Ärzten die notwendigen Werkzeuge an die Hand geben wird, um die Gesundheitsergebnisse über den Schlaf hinaus zu verbessern.

Der Beirat wird regelmäßig zusammentreten, wobei bei jedem Treffen verschiedene Themen zur Diskussion gestellt werden, um umfassendes und konstruktives Feedback zu den Technologien und Lösungen von Onera zu erhalten.

Darüber hinaus wird Onera seine Lösung auf der 37. Jahrestagung der Associated Professional Sleep Societies (APSS), SLEEP 2023, im Indiana Convention Center in Indianapolis vom 5. bis 7. Juni 2023 ausstellen und seine neuesten Forschungsergebnisse präsentieren (Stand 934).

Einzelheiten zu den Abstract- und Postersitzungen von Onera finden Sie im Folgenden:

Titel: Ein drahtloses Polysomnographiesystem auf Pflasterbasis zur Durchführung von Schlafstudien im Labor

Präsentierender Autor: Hartmut Schneider

Abstract-ID: 507

Poster-Präsentationssitzung: P-30

Datum und Uhrzeit der Posterpräsentation:6. Juni 2023, 17:00 bis 18:00 Uhr

Posterboard-Nummer:190

Titel: Patientenerfahrungen mit einem drahtlosen Polysomnographiesystem auf Pflasterbasis Ergebnisse einer Pilotstudie

Präsentierender Autor: Steven Coughlin

Abstract-ID: 546

Poster-Präsentationssitzung:P-30

Datum und Uhrzeit der Posterpräsentation:6. Juni 2023, 12:00 bis 13:15 Uhr

Posterboard-Nummer:191

Über Onera

Onera Health ist ein Vorreiter, der die Schlafmedizin und Überwachung aus der Ferne transformiert. Seine bahnbrechenden Diagnostiklösungen und -dienste sind konzipiert, um Millionen von Menschen zu helfen, die unter Beschwerden im Zusammenhang mit Schlafproblemen leiden, während sie gleichzeitig auch andere medizinische Bereiche beeinflussen, indem sie die Überwachung einer Reihe chronischer Krankheiten ermöglichen und nicht zuletzt die Gesundheit und Lebensqualität von Patienten in der ganzen Welt verbessern. Die innovativen Lösungen des Unternehmens generieren umfassende Schlaftestdaten für Mediziner in einer Vielzahl von klinischen und nicht klinischen Umgebungen, um die Versorgung der Patienten zu optimieren, und senken zudem die Kosten für das Gesundheitswesen. Onera unterhält Niederlassungen in den Niederlanden und den USA. Weitere Informationen finden Sie unter www.onerahealth.com

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230601005077/de/

Contacts:

Swea Ann Hagenhoff

T: +31 (0)40 3082177

E: media@onerahealth.com