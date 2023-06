FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Bundesanleihen sind am Donnerstag etwas gefallen. Zuletzt gab der richtungsweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future um 0,21 Prozent auf 136,31 Punkte nach. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen stieg im Gegenzug auf 2,24 Prozent.

Konjunkturdaten aus der Eurozone betätigten das aktuelle Bild: Während die Stimmung in den Industriebetrieben schlecht bleibt, geht die Inflation deutlich zurück. Im Mai fiel die Inflationsrate von 7,0 auf 6,1 Prozent. Es ist die niedrigste Rate seit mehr als einem Jahr. Da die Teuerung jedoch immer noch ungewöhnlich hoch ist, erwarten Ökonomen weitere Zinsanhebungen. Thomas Gitzel, Chefökonom der VP Bank, rechnet mit zwei weiteren Anhebungen um je 0,25 Prozentpunkte. "Danach dürfte die EZB in den Pausierungsmodus gehen."

Die am Nachmittag veröffentlichten Daten zum US-Arbeitsmarkt deuten auf einen anhaltend robusten Arbeitsmarkt hin. Der offizielle monatliche Arbeitsmarktbericht wird am Freitag erwartet. Die Stimmung in der US-Industrie trübte sich im Mai hingegen etwas ein./jsl/stw