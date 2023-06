Köln (ots) -+++ Achtung Sperrfrist (Print, Radio und Online): 18.00 Uhr +++Nachrichtenagenturen: Keine Sendesperrfrist, bitte mit Sperrfristvermerk veröffentlichenARD-DeutschlandTrend: Bürgerinnen und Bürger sind bei möglichen Verboten klimaschädlicher Heizungen gespaltenIn der Frage um mögliche Verbote klimaschädlicher Heizungen gehen die Meinungen der Bürgerinnen und Bürger auseinander. Knapp jeder zweite Deutsche (49 Prozent) findet es falsch, dass der Staat klimaschädliche Heizungen in absehbarer Zeit verbieten will. Fast ebenso viele aber (45 Prozent) finden das richtig. Das hat eine repräsentative Umfrage von infratest dimap unter 1.302 Wahlberechtigten für den ARD-DeutschlandTrend von Dienstag bis Mittwoch dieser Woche ergeben.Stark verbreitet sind in der Bevölkerung mit Blick auf das diskutierte neue Gebäudeenergiegesetz finanzielle Sorgen. Zwei Drittel (67 Prozent) machen sich Sorgen, dass die geplanten Maßnahmen zum klimaschonenden Heizen sie finanziell überfordern werden; drei von zehn Deutschen (28 Prozent) stimmen dieser Aussage nicht zu. Sogar drei von vier Deutschen (75 Prozent) meinen, im Streit um klimaschonende Heizungsanlagen gehe es den Parteien von Regierung und Opposition mehr um die eigene Wirkung als um eine gute Lösung; 18 Prozent stimmen dieser Aussage nicht zu.Dabei stellen die Bürgerinnen und Bürgern keiner der drei Regierungsparteien bei diesem Thema ein gutes Zeugnis aus. Jeden Fünften (19 Prozent) überzeugt in der Diskussion um eine Umstellung auf klimaschonendes Heizen am meisten die FDP. Bei 14 Prozent gilt das für die Grünen, bei jedem Zehnten (10 Prozent) für die SPD. Fast jeden Zweiten (47 Prozent) überzeugt bei diesem Thema allerdings keine der drei Regierungsparteien.Gut oder sogar sehr gut informiert fühlt sich über die Pläne zur Umstellung auf klimaschonendes Heizen nur knapp jeder vierte Wahlberechtigte in Deutschland (23 Prozent). Drei Viertel (74 Prozent) fühlen sich derweil weniger gut bzw. gar nicht informiert.Befragungsdaten- Grundgesamtheit: Wahlberechtigte Bevölkerung in Deutschland- Fallzahl: 1.302 Befragte- Erhebungszeitraum: 30.05.2023 bis 31.05.2023- Erhebungsverfahren: Zufallsbasierte Telefon- und Online-Befragung- Schwankungsbreite: 2* bis 3** Prozentpunkte* bei einem Anteilswert von 10% ** bei einem Anteilswert von 50%Die Fragen im Wortlaut:- Darüber, wie künftig in Deutschland geheizt werden soll, wird in der Bundesregierung diskutiert. Welche der drei Regierungsparteien überzeugt Sie in der Diskussion über die Umstellung auf klimaschonende Heizungsanlagen am meisten? Die SPD, die Grünen, die FDP oder keine der drei Parteien?- Wie gut fühlen Sie sich über die Pläne der Bundesregierung zur Umstellung auf klimaschonende Heizungsanlagen in Deutschland informiert? Sehr gut, gut, weniger gut oder gar nicht?- Geben Sie bitte zu den folgenden Aussagen an, ob Sie ihnen eher zustimmen oder nicht.1) Ich finde es richtig, dass der Staat klimaschädliche Heizungen in absehbarer Zeit verbieten will.2) Ich mache mir Sorgen, dass die geplanten Maßnahmen zum klimaschonenden Heizen mich finanziell überfordern werden.3) Beim Streit um klimaschonende Heizungsanlagen geht es den Parteien von Regierung und Opposition mehr um die eigene Wirkung als um eine gute Lösung.Besuchen Sie auch die WDR-Presselounge: presse.WDR.dePressekontakt:Ihre Fragen richten Sie bitte an:WDR KommunikationTel. 0221 220 7100kommunikation@wdr.deOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7899/5523191