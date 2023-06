Die Kooperation ist die erste ihrer Art mit einer europäischen Universität und ermöglicht den Druck völlig neuer Teile durch die patentierte Metall-Kaltspritzdrucktechnologie von SPEE3D

SPEE3D, ein führender Anbieter im Bereich der additiven Metallfertigung, hat eine Partnerschaft mit der Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg (HAW) in Deutschland geschlossen, um eine neuartige, nicht fusionsbasierte Technologie der additiven Fertigung in der Ausbildung einzuführen. Damit ist die HAW Hamburg die erste akademische Einrichtung in Europa, die einen 3D-Drucker zur Herstellung völlig neuer Teile mit der patentierten Kaltmetallspritztechnologie von SPEE3D einsetzt.

Die HAW Hamburg hat den LightSPEE3D installiert, der eine wesentlich schnellere und flexiblere Produktion als bei der herkömmlichen Fertigung ermöglicht. Der Drucker wird am Institut für Werkstoffwissenschaften und Fügetechnik eingesetzt, das sich auf die additive Fertigung von Metallteilen, Fügetechniken und die robotergestützte Fertigung von Metallen spezialisiert hat. Das Institut wird von Professor Dr.-Ing. Shahram Sheikhi geleitet und unterstützt Master-, Doktoranden- und Postdoktorandenstudien. Ziel ist es, die "Form und Funktion" des Druckens neuer Teile zu erproben und die Anwendung in der lokalen Industrie, vor allem in der Schifffahrt und der Luft- und Raumfahrt, für effizientere Abläufe zu ermöglichen.

"Die Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg ist eine zukunftsorientierte, innovative Einrichtung mit Professor Sheikhi an der Spitze, die einige der weltweit drängendsten Fertigungsprobleme löst", erklärt David McNeill, Director of Business Development für EMEA bei SPEE3D. "Die Möglichkeit der Zusammenarbeit mit der HAW Hamburg und der Unterstützung der europäischen Schifffahrtsindustrie stellt einen Wandel für den Kaltgasspritzdruck in Europa dar. Sie können nun innerhalb von Minuten neue Teile herstellen, die effizienter und belastbarer sind, als es herkömmliche Lieferketten erlauben."

Der Einsatz des LightSPEE3D-Druckers in einem der großen europäischen Häfen ist eine spannende Entwicklung für SPEE3D und die Region. Sowohl die Universität als auch die Hamburger Schifffahrtsindustrie sind der Meinung, dass die additive Fertigung eine mögliche Lösung für einige der dringendsten Probleme des Hafens ist. Dazu gehören Probleme in der Lieferkette, Effizienz, Korrosion und Nachhaltigkeit sowie die Einsparung von Ressourcen.

"Die Installation des LightSPEE3D-Druckers verläuft im Rahmen des Innovationspfades alternativer Fertigungs- und Verbindungstechnologien, wodurch das Ziel der maritimen Forschungsstrategie in den nächsten Jahren erreicht werden kann", sagte Professor Dr.-Ing. Shahram Sheikhi. "Durch die additive Fertigung erwarten wir eine erhebliche Senkung der Kosten für Wartung, Reparatur und Umrüstung."

Weitere Informationen zu SPEE3D finden Sie unter: https://spee3d.com/

Über SPEE3D

SPEE3D ist ein führendes Technologieunternehmen für die additive Metallfertigung und widmet sich der Forschung, Entwicklung und Bereitstellung von 3D-Metalldruckern und integrierten Systemen, die seine patentierte Kaltspritzgusstechnologie nutzen. Dadurch ermöglicht die SPEE3D-Technologie eine deutlich schnellere Produktion als die herkömmliche Metallherstellung für eine Vielzahl von Metallen, darunter Kupfer, Aluminium und Aluminiumbronze.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230601005221/de/

Contacts:

Heather Meeker, SPEE3D Communications

Telefon: 415.310.9551

E-Mail: heather.meeker@spee3d.com