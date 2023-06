Der DAX ist am Vortag kräftig unter Druck geraten und im Tagestief bis auf 15.629 Punkte gefallen, in der Folge konnte der DAX wieder zulegen und am Vortag bei 15.664 Punkten aus dem Handel gehen. Am heutigen Donnerstag konnte der DAX die Aufwärtsdynamik vom Vortag weiter fortsetzen und bei 15.853 Punkten aus dem Handel gehen. Der Fibonacci-Fächer im Wochenchart bei 15.790/15.800 Punkten konnte doch noch zurückerobert und die bearishe Lage bereinigt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...