Masttro, eine der führenden Wealth-Tech-Plattformen für Vermögensverwalter und -berater, gab heute die Einführung seines neuesten Produkts, Document AI, bekannt. Doc AI ist ein revolutionäres neues Modul, das die Datenverarbeitung bei Kapitalabruf, Ausschüttungen und Kapitalabrechnungen automatisiert und dadurch den Verwaltungsprozess für alternative Anlagen beschleunigt und präziser gestaltet.

Die Daten für alternative Anlagen waren lange Zeit über mehrere Datenanbieter verteilt, die alle ihr eigenes Format und ihre eigene Art der Präsentation hatten. Das Sammeln und Verarbeiten dieser Informationen war ein zeitraubender, manueller Prozess, der anfällig für menschliche Fehler war. Mit Doc AI lässt sich dieser Prozess rationalisieren, indem unstrukturierte Daten in Sekundenschnelle automatisch erfasst und synthetisiert werden.

Mit Doc AI können Benutzer ihre Dokumente einfach per Drag Drop auf die Plattform ziehen, den Rest erledigt die Machine-Learning-Technologie. Sobald die Analyse abgeschlossen ist, können die Benutzer die extrahierten Daten überprüfen und die Dokumente werden direkt in ihrer Masttro-Instanz gespeichert, sodass sie überall auf der Plattform durchsuchbar sind. Je mehr Dokumente die Benutzer hochladen, desto effizienter extrahiert Doc AI die Daten.

"Dieses Release ist ein Durchbruch für Family Offices und Vermögensverwalter", so Padman Perumal, CEO von Masttro. "Durch die Automatisierung der Datenverarbeitung mit Doc AI haben die Anwender mehr Zeit für die Analyse ihrer Investitionen und müssen weniger Zeit für die Erfassung von Daten aufwenden. Dies führt zu genaueren, zeitnahen Bewertungen und einem rationalisierten Abstimmungsprozess." Ausgewählte Anwender setzen Doc AI bereits ein, und laut Padman "hat es Kunden bereits zu schnelleren Bewertungen und einer höheren Datengenauigkeit verholfen."

Doc AI bietet eine Reihe von Schlüsselfunktionen, die es zu einem Must-have für jeden machen, der alternative Anlagen verwaltet. Mit dem Modul lassen sich präzise und zeitnahe Bewertungen durchführen, sodass die Benutzer Portfoliobewertungen auf Basis von Cashflows durchführen können, ohne auf Quartalsberichte warten zu müssen. Darüber hinaus umfasst es ein Asset Mapping, bei dem Positionen aus Kontoauszügen automatisch importiert und klassifiziert werden, wodurch die Effizienz und Genauigkeit der Portfolioverwaltung erhöht wird.

Außerdem ermöglicht es Doc AI den Anwendern, Dokumente direkt von der Quelle zu erhalten, und es kann vollständige Cashflow- und Performance-Berichte für die Gesamtportfolios der Anwender liefern (statt nur Berichte über einzelne Alternativen).

"Doc AI führt zu einer erheblichen Zeitersparnis", so Lucy Millard, Head of Global Solutions Engineering bei Masttro. "Die Kunden können genauere und aktuellere Daten als je zuvor abrufen und so mehr Zeit mit der Analyse von Investitionen und weniger mit der Erfassung von Daten verbringen."

Über Masttro

Masttro ist eine der führenden Wealth-Tech-Plattformen, die einen Gesamtüberblick über Vermögenswerte ermöglicht. Die Plattform verfügt über eine einzige Quelle mit präzisen, umfassenden Daten, die Vermögensinhabern und ihren Beratern die ultimative Kontrolle, Transparenz und Sicherheit für fundierte, datengesteuerte Entscheidungen in Echtzeit bietet. Masttro ermöglicht es, einen Gesamtüberblick über das Vermögen zu erhalten, der alle illiquiden und liquiden Anlagen bis hin zu Verbindlichkeiten und Passivvermögen umfasst. Es umfasst eine umfassende Suite von Funktionen, einschließlich direkter Datenaggregation und KI-gesteuerter Extraktion von Dokumentendaten, um die Grundlage für effiziente interaktive Echtzeit-Analysen und Berichte zu schaffen und das alles geschützt durch eine erstklassige Cybersecurity-Architektur und Datensicherheitsprotokolle.

