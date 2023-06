PPG (NYSE:PPG) gab heute die Eröffnung seines Color Creation Lab in Zusammenarbeit mit dem Automobilhersteller Chery Automobile Co., Ltd. bekannt. In der in Wuhu (China) gelegenen Anlage werden die Farbstylisten von PPG und Designer von Chery neue maßgeschneiderte Farben für spezifische Fahrzeugdesigns erstellen, von den anfänglichen Farbempfehlungen bis hin zu den abschließenden Materialien für Anwendungen in den Fertigungsanlagen von Chery.

"Als führender Lieferant aus einer Hand für Beschichtungen zur Automobilherstellung gib PPG hocherfreut die Partnerschaft mit Chery bekannt, einem Unternehmen, das technologische Innovationen und eine nachhaltige Produktion priorisiert", so Thomas Li, PPG Vice President Asia Pacific, Automotive Coatings. "Wir werden unsere globale Führungsposition im Bereich Lackierung für die Vorhersage künftiger Trends nutzen, wobei wir die Lackiertechnologie für die nächste Generation von Chery Fahrzeugen voranbringen."

Das Color Creation Lab wird innovative Lösungen zur Farbdigitalisierung und Analyse und Evaluierung von Automobilinnen- und -außenteilen zur Verfügung stellen. Das Verfahren wird umfangreiche Stichproben und die Erprobung von Formulierungen umfassen, um zu gewährleisten, dass die Farbe ein einheitliches Erscheinungsbild aufweist, und es wird eine korrekte Haftung ermöglichen und die Lebensdauer verlängern, wenn eine neue Farbe zur Massenproduktion und Anwendung in die Automobilwerke gelangt.

"Das Color Creation Lab ist Höhepunkt einer 20-jährigen Zusammenarbeit zwischen PPG und Chery", so Federico Menta, PPG Global Director, Decorative Coatings, Automotive Coatings. "Im Rahmen unserer Zusammenarbeit werden wir unsere Kompetenzbereiche kombinieren, um die Automobilfarbplanung und das -management zu unterstützen und effiziente Abläufe zu gestalten, um den Autokäufern mit den gewünschten Farbwahlmöglichkeiten das ideale Einkaufserlebnis zu bieten."

PPG begann im Jahr 2003 mit seiner Belieferung von Chery mit Beschichtungen für seine Lackierlinien. Im Jahr 2008 eröffnete PPG eine Automobil-Beschichtungsanlage in Wuhu, um Chery und andere Hersteller in China zu unterstützen. Als Chery im Jahr 2022 seine Anlage am Standort Qingdao eröffnete, wurde das Unternehmen mit dem PPG B1:B2 Compact Paint System ausgestattet, das den Lackierprozess durch den Wegfall der Notwendigkeit einer separaten Primerschicht vereinfacht. Das System erfordert weniger Energie für seine Anwendungen und ermöglicht der Anlage am Standort Qingdao die Steigerung ihrer Effizienz. Zu einem früheren Zeitpunkt dieses Jahres führte Chery das B1:B2-System für seine Wuhu-Anlage ein.

Über Chery Automobile Co., Ltd.

Chery Automobile Co., Ltd. wurde 1997 gegründet und ist eine globale Automobilmarke mit Sitz in China. Im Verlauf der letzten 20 Jahre hat sich Chery stets auf unabhängige Innovationen konzentriert und Forschungs- und Entwicklungszentren (F&E) in China, Deutschland, den Vereinigten Staaten und Brasilien eingerichtet. Darüber hinaus wurde ein globales Automobil-F&E-Team mit mehr als 5.500 Mitarbeitern erstellt und ein komplettes Technologie- und Produkt-F&E-System aufgebaut. Seither hat Chery erfolgreich Vorzeigemodelle, wie etwa den Arrizo und Tiggo gebaut.

PPG: WE PROTECT AND BEAUTIFY THE WORLD®

Bei PPG (NYSE:PPG) arbeiten wir jeden Tag daran, die Farben, Beschichtungen und Spezialmaterialien zu entwickeln und zu liefern, auf die unsere Kunden seit 140 Jahren vertrauen. Durch Hingabe und Kreativität lösen wir die größten Herausforderungen unserer Kunden, indem wir in enger Zusammenarbeit den richtigen Weg nach vorne suchen. Mit Hauptsitz in Pittsburgh sind wir in mehr als 70 Ländern produktiv und innovativ tätig und verzeichneten im Jahr 2022 einen Nettoumsatz von 17,7 Milliarden US-Dollar. Wir bedienen Kunden in den Bereichen Bauwesen, Konsumgüter, Industrie, Transport und den Aftermarkets. Weitere Informationen finden Sie unter www.ppg.com.

Das PPG Logo und We protect and beautify the world sind eingetragene Marken der Industries Ohio, Inc.

KATEGORIE Autoreparaturlacke

