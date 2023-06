Führungskraft der Lebensmittel- und Getränkeindustrie wechselt zum Familienunternehmen Bacardi

Bacardi Limited, das weltweit größte internationale Spirituosenunternehmen in Privatbesitz, gibt die Ernennung von Alicia Enciso zum Mitglied des Verwaltungsrats des Unternehmens bekannt.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230601005275/de/

Alicia Enciso joins the Bacardi Limited Board of Directors. (Photo: Business Wire)

Alicia verfügt über mehr als 30 Jahre Erfahrung bei multinationalen Fortune-100-Unternehmen im Lebensmittel- und Getränkesektor, wo sie als Geschäftsführerin, Präsidentin, Chief Marketing Officer und E-Business Officer tätig war. Seit 2017 ist sie Chief Marketing Officer von Nestlé USA und war zuvor als Präsidentin der Getränkesparte tätig. Vor kurzem hat sie ihren Rücktritt von Nestlé bekannt gegeben. Zuvor war sie unter anderem Principal Consultant und Managing Director der Zyman Group, einer Tochtergesellschaft von MDC Partners, sowie in verschiedenen Führungspositionen im Marketing bei Procter Gamble und Estée Lauder tätig.

"Alicia ist eine vielseitige Führungspersönlichkeit der Wirtschaft und globale Vermarkterin, die schon einige leitende Positionen bei den bekanntesten Marken der Welt innehatte", sagt Facundo L. Bacardi, Vorsitzender von Bacardi Limited und Familienmitglied in fünfter Generation. "Ihr Enthusiasmus für modernes Marketing und den Aufbau nachhaltiger Marken ist eine großartige Ergänzung für unsere langfristigen geschäftlichen Ambitionen und für die Fortführung des Familienerbes für die nächsten Generationen."

Alicia stammt ursprünglich aus Mexiko und wurde vom Latino Leaders Magazine als eine der "Most Influential 100 Latinas" und vom Hispanic Marketing Council als "Latino Marketer of the Year" ausgezeichnet. Alicia ist außerdem Mitglied des Vorstands der Association of National Advertisers und des Vorstands der Alliance for Multicultural Inclusive Marketing. Zuvor war sie Mitglied des Advisory Board von Google 21st Century Marketing.

Der Verwaltungsrat von Bacardi Limited besteht aus 13 Mitgliedern.

Über Bacardi Limited

Bacardi Limited, das weltweit größte Spirituosenunternehmen in privatem Besitz, produziert und vertreibt eine Reihe international bekannter Spirituosen und Weine. Das Markenportfolio von Bacardi Limited umfasst mehr als 200 Marken und Namen, darunter BACARDÍ® (Rum), GREY GOOSE® (Wodka), PATRÓN® (Tequila), DEWAR'S® (Blended Scotch Whisky), BOMBAY SAPPHIRE® (Gin), MARTINI® (Wermut und Schaumweine), CAZADORES® (100-prozentig reiner Tequila aus blauen Agaven) sowie weitere führende und neue Marken wie WILLIAM LAWSON'S® (Scotch Whisky), ST-GERMAIN® (Holunderblütenlikör) und ERISTOFF® (Wodka). Das vor mehr als 162 Jahren in Santiago de Cuba gegründete Familienunternehmen Bacardi Limited beschäftigt derzeit mehr als 9.000 Mitarbeiter, betreibt Produktionsstätten in 10 Ländern und verkauft seine Marken in mehr als 160 Ländern. Bacardi Limited bezeichnet die Bacardi-Firmengruppe, zu der auch Bacardi International Limited gehört. Besuchen Sie http://www.bacardilimited.com oder folgen Sie uns auf LinkedIn, Instagram oder Twitter.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230601005275/de/

Contacts:

Jessica Merz, Vizepräsidentin für globale Unternehmenskommunikation, jmerz@bacardi.com