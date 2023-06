Die dritte jährliche Seeding The Future Global Food System Challenge ist ab sofort für Einreichungen geöffnet. Die Challenge, die von der Seeding The Future Foundation gefördert und vom Institute of Food Technologists (IFT) veranstaltet wird, ruft Wissenschaftler*innen, Ingenieur*innen, Innovator*innen, Unternehmer*innen und multidisziplinäre Teams aus Nichtregierungsorganisationen (NGOs), gemeinnützigen Organisationen, Sozialunternehmen, Universitäten, Forschungseinrichtungen sowie kleine und aufstrebende gewinnorientierte Unternehmen auf, bahnbrechende Innovationen einzureichen, die zur Transformierung des Lebensmittelsystems beitragen.

Die Challenge legt einen Schwerpunkt auf Innovationen mit großer Wirkung, die zu bedeutenden Fortschritten in einem oder mehreren der folgenden Bereiche führen: sichere und nahrhafte Lebensmittel für eine gesunde Ernährung; nachhaltige Praktiken, einschließlich der Reduzierung von Lebensmittelverlusten und -abfällen; und Zugang zu erschwinglichen, ansprechenden und vertrauenswürdigen Lebensmitteln für die Verbraucher. Einsendeschluss ist der 1. August.

"Um Lebensmittelsysteme zu schaffen, die die Gesundheit der Menschen und des Planeten verbessern, ist ein grundlegender Wandel dringend erforderlich. Alle bahnbrechenden Innovationen beginnen mit der Saat von Ideen, die Unterstützung brauchen, um zu wachsen und Wirkung zu entfalten. Dies ist die Grundlage, auf der die Challenge aufgebaut ist. Wir sind begeistert und freuen uns auf die wirkungsvollen Beiträge, die wir für die diesjährige Challenge erhalten", so Bernhard van Lengerich, Gründer der Seeding The Future Foundation.

Um Anreize für Innovationen auf allen Ebenen zu schaffen von der Ideenfindung über die Entwicklung bis hin zum Scale-up bietet die Challenge drei Preisstufen in einem Gesamtwert von bis zu 1 Million US-Dollar:

Seed Grants (je 25.000 US-Dollar) werden an Organisationen vergeben, die innovative Ideen entwickeln und einen Prototyp oder einen ersten Konzeptnachweis erbracht haben, der zeigt, dass ihre Idee realisierbar ist und auch in größerem Maßstab Wirkung zeigt.

werden an Organisationen vergeben, die innovative Ideen entwickeln und einen Prototyp oder einen ersten Konzeptnachweis erbracht haben, der zeigt, dass ihre Idee realisierbar ist und auch in größerem Maßstab Wirkung zeigt. Growth Grants (je 100.000 US-Dollar) werden an Organisationen vergeben, die nachgewiesen haben, dass ihre Innovationen durchführbar und skalierbar sind und sowohl eine wirtschaftliche Durchführbarkeit in großem Maßstab als auch ein hohes Potenzial zur Veränderung der Gesundheit von Mensch und Umwelt aufweisen.

werden an Organisationen vergeben, die nachgewiesen haben, dass ihre Innovationen durchführbar und skalierbar sind und sowohl eine wirtschaftliche Durchführbarkeit in großem Maßstab als auch ein hohes Potenzial zur Veränderung der Gesundheit von Mensch und Umwelt aufweisen. Seeding The Future Grand Prizes (je 250.000 US-Dollar) werden an Organisationen verliehen, die Innovationen entwickelt haben, die in großem Maßstab wirtschaftlich umsetzbar sind, denen die Verbraucher vertrauen und die nachweislich große Auswirkungen auf das Leben und die Gesundheit der Menschen und der Umwelt haben.

Die Gewinner der ersten Challenge berichten, wie diese Anerkennung zur Unterstützung ihrer jeweiligen Ziele beigetragen hat:

WorldFish (Grand Prize): "Wir haben an diesem Wettbewerb teilgenommen, weil wir der Meinung sind, dass unser Ansatz, Jungfischbestände für kleine Kinder und Frauen verfügbar und zugänglich zu machen, eine Lösung ist, die vielen Gemeinden helfen kann, Nährstoffdefizite zu bekämpfen, insbesondere in Zeiten einer globalen Pandemie, in denen die Menschen ihre Lebensgrundlage verloren haben, was die Nahrungsmittel- und Ernährungsunsicherheit weiter verschärft. Nach einem sehr kompetitiven Auswahlverfahren als Hauptpreisträger bekannt gegeben zu werden, ist wirklich eine lohnenswerte Erfahrung." Quennie Vi Rizaldo, Human Nutrition Specialist und Projektmanager.

International Rice Research Institute (Grand Prize): "Der GFSC-Preis war eine Bestätigung für die Wichtigkeit unserer Arbeit und half unserem Team, unsere Bemühungen, mehrere arsensichere Reissorten frei verfügbar zu machen, erheblich zu beschleunigen. Außerdem konnten wir unser Wissen mit nationalen Behörden teilen, so dass Pflanzenzuchtprogramme zum Ausschluss von Arsen aus Reiskörnern zum Nutzen der meisten Interessengruppen, insbesondere der Reisbauern und Verbraucher, durchgängig umgesetzt werden können.." Dr. Jauhar Ali, IRRI Senior Scientist and Coordinator, Arsenic-Safe Rice Project.

iDE (Growth Grant): "Die Anerkennung von iDE als Gewinner des Wettbewerbs "Seeding The Future Global Food System Challenge" hat der Organisation und ihren Bemühungen zur Bewältigung der Herausforderungen des Ernährungssystems große Aufmerksamkeit verschafft. Der Zuschuss hat iDE die Mittel zur Verfügung gestellt, um innovative Lösungen zur Steigerung der Produktion von nahrhaftem Gemüse zu implementieren, und die Anerkennung hat den Bekanntheitsgrad von iDE als eine führende Organisation erhöht, die sich den Herausforderungen des Lebensmittelsystems weltweit widmet." Rajani Khadka Adhikari, Program and Operations Manager.

Um sich die Teilnahmebedingungen, FAQ sowie den Antrags- und Bewertungsprozess anzusehen, besuchen Sie bitte ift.org/food-system-challenge.

Über das Institute of Food Technologists

Das Institute of Food Technologists (IFT) ist eine globale Organisation mit etwa 12.000 Mitgliedern aus mehr als 100 Ländern, die sich für die Förderung der Lebensmittelwissenschaft einsetzen. Seit 1939 führt das IFT die klügsten Köpfe der Lebensmittelwissenschaft und -technologie und verwandter Berufe aus Forschung, Regierung und Industrie zusammen, um die größten Herausforderungen der Welt im Bereich der Lebensmittelsicherheit zu bewältigen. Das IFT setzt sich dafür ein, dass seine Mitglieder über die notwendigen Ressourcen verfügen, um zu lernen, zu wachsen und die Lebensmittelwissenschaft voranzutreiben, während sich die Bevölkerung und die Welt weiterentwickeln. Nach Überzeugung des IFT fällt der Wissenschaft eine zentrale Rolle bei der Gewährleistung einer globalen Nahrungsmittelversorgung zu, die nachhaltig, sicher, nahrhaft und allen zugänglich ist. Weitere Informationen finden Sie unter ift.org.

Über die Seeding The Future Foundation

Die Seeding The Future Foundation ist eine private, gemeinnützige Organisation, die sich dem Grundgedanken verschrieben hat, dass alle Menschen einen gleichberechtigten Zugang zu sicheren, nahrhaften, erschwinglichen, schmackhaften und vertrauenswürdigen Lebensmitteln haben sollten. Sie will innovative Lösungen fördern, die dazu beitragen können, das globale Lebensmittelsystem nachhaltiger zu gestalten und die Gesundheit von Mensch und Umwelt zu verbessern. Die Stiftung stellt Startkapital und Unterstützung für vielversprechende Ideen und Innovationen von großem Potenzial bereit, um die Lebensmittelsysteme weltweit zu verbessern, Technologien zur Vermeidung von Nachernteverlusten in Entwicklungsregionen zu entwickeln und die Grundlagen in Wissenschaft und Forschung zu schaffen. Weitere Informationen finden Sie unter seedingthefuture.org.

