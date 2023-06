ISACA stellt 20.000 kostenlose Mitgliedschaften für Studenten in ganz Europa zur Verfügung, damit diese entscheidende Cybersicherheits-Kenntnisse erwerben können

ISACA, ein weltweit führender Berufsverband, der Einzelpersonen und Organisationen in ihrem Streben nach digitalem Vertrauen unterstützt, ist stolz darauf, seine Verpflichtung mit der Europäischen Kommission bekanntzugeben, die Arbeitskräfte im Bereich der Cybersicherheit in Europa auszubauen und zu stärken. Diese Verpflichtung unterstreicht das Engagement von ISACA für die Unterstützung der Cybersicherheitsagenda der Europäischen Union (EU) und für die Förderung von Innovation, Wirtschaftswachstum und gesellschaftlichem Wohlergehen. ISACA begrüßt die Etablierung der EU Cybersecurity Skills Academy als eine Schlüsselinitiative, die 2023 im Zuge des "European Year of Skills" gestartet wird, um die Zahl der qualifizierten Cybersicherheitsexperten in der EU zu erhöhen.

Die aktuelle Cybersicherheitslandschaft in Europa steht vor großen Herausforderungen. Die ISACA-Studie zum Stand der Cybersicherheit zeigt, dass 62 der Cybersicherheitsteams unterbesetzt sind und 60 Schwierigkeiten haben, qualifizierte Mitarbeiter zu halten. ISACA ist sich der entscheidenden Bedeutung der Cybersicherheit für die Förderung des digitalen Vertrauens bewusst und setzt sich für die Schaffung eines ganzheitlichen Cybersecurity-Personals in Europa und die Schließung der Qualifikationslücke ein, indem es Cybersicherheitsexperten mit Wissen und Fähigkeiten in allen Bereichen des digitalen Vertrauens ausstattet. Die Verpflichtung zielt darauf ab, ein sicheres digitales Umfeld zu gewährleisten und gleichzeitig den Erfolg und die Innovation europäischer Organisationen auf diese Weise zu fördern.

Die von ISACA bereitgestellten Anleitungen und Zertifizierungen, die sich am European Cybersecurity Skills Framework orientieren, unterstützen aktiv die Entwicklung einer qualitativ hochwertigen Cybersecurity-Belegschaft, die das Vertrauen der Arbeitgeber stärkt. Wie die jüngste ISACA-Studie State of Digital Trust zeigt, sind fehlende Fähigkeiten und Schulungen nach wie vor ein wesentliches Hindernis für das Erreichen von digitalem Vertrauen, so 49 der Befragten in Europa. Durch die Beseitigung dieser Hürde möchte ISACA Fachleute für Cybersicherheit und digitales Vertrauen mit dem ganzheitlichen Wissen ausstatten, das sie benötigen, um den sich entwickelnden Cyber-Bedrohungen effektiv zu begegnen.

ISACA verspricht, die Qualifikationslücke im Bereich der Cybersicherheit zu schließen:

Digitale Kompetenzen in der Bildung: ISACA wird mit über 60 Schulungsorganisationen und akademischen Einrichtungen zusammenarbeiten, um sicherzustellen, dass Lehrkräfte und Ausbilder über die erforderlichen Kenntnisse und Qualifikationen verfügen, um eine umfassende Cybersecurity-Schulung auf der Grundlage der branchenführenden Leitlinien von ISACA durchzuführen. Digitale Fähigkeiten für die Arbeitskräfte: ISACA wird 20.000 kostenlose Mitgliedschaften für Studenten in Europa zur Verfügung stellen, um ihnen den Zugang zu ISACAs umfangreichem Netzwerk in der Region zu ermöglichen. Diese studentischen Mitglieder werden die Möglichkeit haben, ihr Wissen durch den Zugang zu den umfangreichen Ressourcen, Nachweisen, Schulungen und Veranstaltungen von ISACA zu erweitern. ISACA wird die Identifizierung von qualifizierten Kandidaten für Organisationen unterstützen, indem sie Kontakte zwischen studentischen Mitgliedern und Führungskräften/Senior Professionals durch virtuelle und persönliche Veranstaltungen von über 40 ISACA-Chaptern in ganz Europa erleichtert.

ISACA ist bestrebt, die Reichweite und den Einfluss seiner Schulungs- und Zertifizierungsprogramme in ganz Europa zu vergrößern und den Meilenstein von 46.000 zertifizierten Personen in Übereinstimmung mit dem European Cybersecurity Skills Framework zu übertreffen. Digitale Kompetenzen für alle Bürger: ISACA wird das Wissen der Bürger in jedem europäischen Land durch eine Reihe von Veranstaltungen und Veröffentlichungen verbreiten, die von den ISACA-Sektionen in der Region unterstützt werden. Diese Bemühungen zielen darauf ab, das Bewusstsein und das Verständnis für Cybersicherheit in der breiten Öffentlichkeit zu schärfen und eine Gesellschaft zu fördern, die sich der Cybersicherheit bewusst ist.

Tracey Dedrick, CEO der ISACA, sagte: "Ich freue mich, unsere Verpflichtung gegenüber der Europäischen Union ankündigen zu können, die unser Engagement für die Stärkung der Cybersicherheitskräfte in Europa durch verbesserte Ausbildung und Ressourcen unterstreicht."

Chris Dimitriadis, Chief Global Strategy Officer bei ISACA, erklärte: "Diese Verpflichtung unterstreicht unser Engagement, die Cybersicherheitsagenda der Europäischen Union zu unterstützen, indem wir Fachleute mit dem Wissen und den Ressourcen ausstatten, die sie benötigen, um in einer sicheren digitalen Umgebung erfolgreich zu sein."

